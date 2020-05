Trump neće zatvarati zemlju u slučaju drugog vala pandemije

Restriktivne mjere za suzbijanje širenja pandemije relaksiraju se širom svijeta, ali oprezno jer broj zaraženih i dalje raste. Do danas je tako u svijetu potvrđeno ukupno više od 5,2 milijuna slučajeva zaraze koronavirusom, od čega se preko dva milijuna pacijenata oporavilo, a oko 334 000 osoba je preminulo.

10:38 Oko 6 tisuća novih slučajeva potvrđeno je u Indiji u petak, što je do sada najveći dnevni porast u toj zemlji, dok vlada ublažava mjere, a aviokompanije pripremaju ponovno uspostavljanje dijela zračnih linija unutar zemlje.

U zemlji s 1,3 milijarde stanovnika do sada je koronavirus potvrđen kod više od 118 tisuća osoba, dok su umrle 3.583 osobe. Broj zaraženih porastao je za 5 posto u odnosu na četvrtak.

Premijer Narendra Modi produžio je karantenu, koja je uvedena 25. ožujka, do 31. svibnja. Međutim, relaksirane su mjere u područjima s manjim brojem zaraženih, a saveznim je državama dopušteno da izdaju vlastite smjernice o određenim aspektima pandemije.

Indijskim aviokompanijama bit će dopušteno da ponovno uspostave otprilike trećinu letova od ponedjeljka, ali samo unutar zemlje i po jednima od najstrožih pravila na svijetu.

10:21 Američki predsjednik Donald Trump kazao je u četvrtak da u slučaju drugog vala pandemije koronavirusa neće pokušati uvesti karantenu i zatvoriti zemlju. "Namjeravamo ugasiti vatru, nećemo zatvoriti zemlju", kazao je Trump referirajući se na mogući drugi valu pandemije tijekom posjeta tvornici Ford u državi Michigan.

Do ove izjave dolazi istodobno s ublažavanjem restriktivnih mjera koje poduzima 50 američkih saveznih država, među kojima one s republikanskim vodstvom vrše pritisak za što bržim ponovnim pokretanjem zemlje, dok one s demokratskim vodstvom traže više opreza prilikom smanjenja restrikcija.

Dužnosnici javnog zdravstva upozorili su protiv prebrzog ublažavanja mjera ističući da bi to moglo voditi pojavi drugog vala virusa na jesen i zimu. Među njima raste strahovanje da neće ovisiti o političkoj ili javnoj volji hoće li mjere karantene ponovno biti potrebne.

Unatoč Trumpovom opiranju, vlasti saveznih država i lokalne razine pribjegle su zatvaranju i uspostavi karantene u pandemiji koja je pogodila zemlju.

10:00 U Španjolskoj je od koronavirusa oboljelo 232.500 osoba od čega je preko 50.500 zdravstvenih radnika pa je to zemlja s najviše inficiranih liječnika i medicinskih sestara na svijetu.

Gotovo tri mjeseca zdravstveni radnici suočavali su se s nedostatkom zaštitne opreme te prenapučenim odjelima. Tek ih se nedavno počelo testirati na koronavirus pa bi broj inficiranih mogao biti i veći.

"Nikada se nismo osjetili tako ranjivima", kaže 26-godišnji Carlos Toribio s odjela opće kirurgije u madridskoj bolnici La Paz pa dodaje "Sada je sve puno bolje, na početku je bila ludnica".

Od ukupnog broja oboljelih u Španjolskoj 22 posto su zdravstveni radnici. U Italiji na njih otpada 10 posto, u Kini 3,8 posto a u SAD-u 3 posto, podatak je Europskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti (ECDC). U sjevernoj talijanskoj pokrajini Lombardiji, od kuda se virus počeo širiti Europom, stopa je 20 posto.

"Nismo imali zaštitne maske. Kada su došle, mnoge su bile neispravne. Nije bilo niti testova na koronavirus. U takvim uvjetima se ne može liječiti ovakva epidemija", priopćila je španjolska udruga liječnika (OMC). Sindikat madridskih liječnika (AMYTS) pokrenuo je prošli mjesec sudsku tužbu protiv španjolskog ministra zdravstva Salvadora Ille i regionalnog dužnosnika za zdravstvo Enriquea Ruiza Escudera zbog ugrožavanja života.

"Alarmantno je kako nisu preventivno reagirali niti dostavili potrebnu zaštitnu opremu. Zbog toga su tisuće zdravstvenih radnika oboljele, s tužnim posljedicama. Društvo je prepoznalo u kakvim uvjetima radi medicinsko osoblje pa ih nazivaju herojima. Njihov rad i napor nesrazmjerni su onome vladajućih političara", poručio je sindikat.

Od posljedica koronavirusa preminulo je 76 liječnika i medicinskih sestara.