Trump kod japanskog cara: Čast mi je biti baš prvi

Američki predsjednik Donald Trump prvi je strani državnik koji se susreo s novim japanskim carom Naruhitom nakon što je on početkom mjeseca preuzeo tu visoku funkciju.

Trump je u trodnevnom državnom posjetu Japanu, koji bi mogao postati vrlo znakovit zbog ponude koju mu je dao japanski premijer Shinzo Abe. Odnosi njih dvojice su izrazito dobri i vrlo srdačni, a dijele i neke zajedničke interese i strasti poput golfa.

Naklon Amerikanca

Na ulazu u carsku palaču američkog su predsjednika dočekali car Naruhito i carica Masako, a Trump im se blago naklonio kako bi izrazio poštovanje. Uoči samog susreta kazao je kako je velika čast to što je on prvi strani državnik koji se susreće s novim carom. Ovo je bio samo protokolarni doček, a Donald Trump i njegova supruga Melanija bit će na i na svečanoj večeri u carskoj palači.

Foto: Reuters/Pixsell

No razgovor s premijerom Shinzom Abeom bio je nadasve plodan i zanimljiv. Najveće iznenađenje svakako je bila ponuda japanskog premijera da njegova zemlja bude posrednik u pregovorima između Sjedinjenih Država i Irana. Abe u lipnju odlazi u Teheran gdje će razgovarati s iranskim predsjednikom Hasanom Rohanijem. No, službeni Teheran objavio je da ne namjerava pregovarati sa SAD-om jer je Iranu nametnuo teške sankcije, izišle iz već važećeg sporazuma, i nedavno poslao 1500 vojnika u Perzijski zaljev.

– Znam da je moj domaćin jako dobar s Rohanijem i Irancima. Vidjet ćemo što će se dogoditi. No ja sam Teheranu ponudio i izravne pregovore – naglasio je Trump.

Trump je Abeu dao punu podršku u njegovim planovima da se susretne sa sjevernokorejskim čelnikom Kim Jong-unom. Na tom susretu glavne teme razgovora trebale bi biti sjevernokorejski nuklearni program koji je ponovno aktiviran nakon neuspjelih pregovora između Kima i Trumpa u Vijetnamu. Druga tema kojom se Abe želi pozabaviti su Japanci koje su sjevernokorejske vlasti otele. Iako obje zemlje i njihovi politički lideri žele potpunu denuklearizaciju Sjeverne Koreje, bilo je ipak razilaženja oko lansiranja balističkih raketa kratkog dometa. Abe ih vidi kao izravnu i vrlo konkretnu sigurnosnu prijetnju Japanu, dok je Trump kazao da ga te rakete uopće ne zabrinjavaju.

– Kim je vrlo pametan momak i čini mi se da želi svoju naciju vidjeti kao ekonomski prosperitetnu i bogatu. To je njegov cilj koji želi ispuniti, no zna da mu to neće poći za rukom ako potpuno ne denuklearizira zemlju – kazao je Trump novinarima na zajedničkoj konferenciji s premijerom Abeom, kojemu je glavna tema vezana uz Sjevernu Koreju ipak bila ona o japanskim građanima koje su za vrijeme hladnoga rata oteli sjevernokorejski obavještajci.

Foto: Reuters/Pixsell

Problemi s Kimom

– Osjećam da se moram suočiti s Kimom, i to ne postavljajući nikakve preduvjete. Moram s njim o tome izmijeniti svoja najiskrenija mišljenja. Za nas je to najvažnija tema u odnosima sa Sjevernom Korejom – kazao je Abe naglasivši da su ti ljudi, njih ukupno trinaest, oteti tijekom 70-ih i 80-ih godina prošlog stoljeća, a sjevernokorejskim obavještajcima služili su kako bi ih naučili japanski i sve običaje vezane uz život u Japanu. Pjongjang je 2002. godine oslobodio pet Japanaca, a za ostale tvrdi da su umrli, u što Japan ne vjeruje. Abe je također naglasio kako njihove obitelji još uvijek trpe duboki emocionalni šok. Trump ga je u tim nastojanjima podržao. On sam je za vrijeme obaju susreta s Kimom na dnevni red razgovora stavio i taj problem, no nije došlo ni do kakvih konkretnih rezultata. Trump se jučer tijekom dana susreo s predstavnicima obitelji otetih ljudi. •