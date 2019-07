'Trebamo gledati rezultate cjelokupne turističke sezone'

Ministar turizma Gari Cappelli poručio je u četvrtak da se u kontekstu priča o "srpanskoj rupi" i podbačaju sezone trebaju gledati rezultati cjelokupne turističke sezone.

Na konstataciju novinara o sve većoj srpanjskoj rupi u turizmu i podbačaju sezone, Cappelli je odgovorio da će se kao i uvijek do sada gledati cjelokupna sezona.

"Mislim da se moramo vratiti na neke realnosti koje su bile u 2016.", poručio je Cappelli uoči sjednice Vlade.

Odgovarajući pak na pitanje novinara o rastu broja kreveta u privatnom smještaju, te može li država to na neki način regulirati, Cappelli je iznio podatak da je u obiteljskom smještaju u turizmu u posljednje tri godine broj novih kreveta porastao za 127 tisuća, poručivši da se to definitivno "ne može apsorbirati".

Složio se s konstatacijom da to nije normalno, no kazavši da je to stvar lokalne samouprave koja donosi urbanističke planove.