Nudi iznadprosječnu plaću, službeni auto, poslovnu karticu...

Portal posao.hr pr(a)vo je mjesto u potrazi za poslom. I ovog tjedna donosi vam 10 aktualnih poslovnih prilika. Sretno pri zapošljavanju!

Propuls d.o.o. zapošljava Novinara / Urednika (m/ž) u Zagrebu. Glavni zadaci ove pozicije su samostalno pisanje tekstova za news portal, predlaganje tema i opremanje sadržaja. Poslodavac nudi stalni radni odnos i mogućnost napredovanja. Možete se prijaviti do 19.07.2023. putem brze prijave.



Jadran – Galenski laboratorij d.d. zapošljava na poziciji Specijalist vigilanizacije i medicinsko – regulatorne dokumentacije (m/ž). Mjesto rada je Rijeka ili Zagreb, a prijave se zaprimaju do 17.07.2023. Za ovakav posao potrebno je imati minimalno 1 godinu radnog iskustva te poznavanje GVP modula i EU farmaceutske regulative. Prijaviti se možete putem brze prijave ovdje.

Ljekarna Krapinsko-zagorske županije zapošljava Magistra farmacije (ugovornog zdravstvenog djelatnika) (m/ž). Mjesto rada je Zabok, Sveti Križ Začretje. Uvjeti za ovo radno mjesto su viša stručna sprema (integrirani diplomski sveučilišni studij Farmaceutsko-biokemijskog faulteta), odobrenje za samostalni rad i dobro poznavanje rada na računalu. Možete se prijaviti do 18.07.2023. putem brze prijave.

POVEZANI ČLANCI:

Bauhaus-Zagreb k.d. traži Stručnjaka za zaštitu na radu (m/ž). Mjesto rada je Rijeku, Pulu, Varaždin, Split, Zadar ili Zagreb. Poslodavac nudi benefite poput trinaeste plaće, nagrada za radne rezultate, prigodnih godišnjih nagrada, naknade za topli obrok i službenog telefona i računala. Prijaviti se možete do 31.07.2023. putem linka.

Tepih Centar d.o.o. zapošljava Pomoćnog montera / skladištara (m/ž). U opisu posla se nalazi sortiranje i slaganje robe unutar skladišnog centra. Poslodavac nudi početnu edukaciju, redovita i stabilna primanja te redovito radno vrijeme. Mjesto rada je Zadar. Prijaviti se možete do 29.07.2023. putem linka.

Rotometal-ing d.o.o. traži Skladištara – rukovatelja viličarom (m/ž) i Prodajnog predstavnika (m/ž). Poslodavac osigurava obuku za uvođenje u posao, naknadu za troškove prijevoza, stalno zaposlenje i pozitivno radno okruženje. Mjesto rada je Samobor, a prijaviti se možete do 20.07.2023. putem linka.

ACO Građevinski elementi d.o.o. zapošljava Tehničkog savjetnika (m/ž) za područje Južne Hrvatske. Poslodavac nudi iznadprosječna primanja, službeno vozilo, prijenosno računalo i mobitel te poslovnu kreditnu karticu i budžet za reprezentaciju. Možete se prijaviti do 16.07.2023. putem brze prijave.

POVEZANI ČLANCI:

Mamut Fortis d.o.o. / Arena zapošljava na poziciji Operater / Blagajnik (m/ž) u automat klubu za igre na sreću. Mjesto rada je Požega. Prijave se zaprimaju do 05.08.2023. Poslodavac nudi obuku za kandidate bez iskustva, mogućnost dodatnih stimulativnih primanja i rad u ugodnoj atmosferi. Prijavite se putem linka.

Fortitude Recruitment j.d.o.o. zapošljava Koordinatora MICE prodaje (m/ž). Mjesto rada je Novi Vinodolski, a prijave se zaprimaju do 23.07.2023. Poslodavac nudi stimulativna mjesečna primanja i bonuse, uskladu s radnim mjestom te osiguran smještaj i topli obrok u radnim i neradnim danima.. Prijaviti se možete putem brze prijave ovdje.



OK Mobility zapošljava na poziciji Mobility Advisor (m/ž). Posao se obavlja na području Splita i Dubrovnika. Poslodavac nudi atraktivne stimulacije i nagrade na bazi poslovnog postignuća, priliku za profesionalno usavršavanje te rad u ugodnoj okolini. Možete se prijaviti do 29.07.2023. putem brze prijave.

Razgledajte i ostalu ponudu na portalu posao.hr. Sretno u pretraživanju!

>> VIDEO Temperaturni maksimumi u Hrvatskoj: Hoće li ovog ljeta pasti rekord star 42 godine?