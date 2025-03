Stanovnici Blata ljuti i razočarani zbog smrti mladića, traže inspekciju i na Korčuli

Cijelu Hrvatsku potresla je tragedija na Lastovu. Tri dana su prošla od smrti mladog Frane Borovine (25), koji je preminuo nakon što mu je trebalo čak osam i pol sati da stigne do bolnice. Javnost je ogorčena, a posebno stanovnici Blata na Korčuli, mladićeva rodnog mjesta, koji otvoreno prozivaju liječnike i zdravstveni sustav za propuste koji su, tvrde, doveli do njegove smrti. Zbog svega je najavljena i inspekcija Ministarstva zdravstva.

Prema pisanju Juginfo.hr, Frane je krajem veljače zatražio pomoć u Hitnoj medicinskoj pomoći u Blatu zbog bolova u uhu, no ondje su mu dali samo kapljice i poslali ga obiteljskom liječniku. Kada se nakon vikenda javio u ordinaciju, liječnica je ustanovila da nema upale te mu je, kako tvrde Blaćani, isprala uho i savjetovala mu da žvače žvaku. Taj savjet posebno je uznemirio mještane jer su ga, kako piše portal, spomenuli brojni svjedoci. Kako mu bol nije prolazila i proširila se na vilicu, posjetio je i stomatologa, no ni tamo mu nisu pronašli ništa zabrinjavajuće. Unatoč jakim glavoboljama, nastavio je raditi i uzimao lijekove protiv bolova, vjerujući da će stanje proći.

Za vikend je s majkom otišao na Lastovo, no navečer mu se stanje naglo pogoršalo. Prema tvrdnjama mještana, onesvijestio se i tijekom osam sati dugog putovanja do Dubrovnika više su ga puta pokušavali animirati. No, nesretnom mladiću nije bilo spasa – prema neslužbenim informacijama, kako piše portal preminuo je od meningitisa, sepse i zatajenja srca.

Kako navodi Juginfo.hr, otočani su bijesni i tvrde da su liječnici propustili prepoznati ozbiljnost bolesti. Frano je u nepunih mjesec dana prije smrti više puta tražio liječničku pomoć u Blatu i na Lastovu – nitko nije posumnjao na meningitis niti mu je, kako tvrde Blaćani, napravljena krvna slika. "Doktori ne razumiju koliko mi na otocima imamo malo vremena za ne umrijeti", poručila je jedna mještanka za spomenuti portal. Zdravstvena inspekcija krenula je prema Dubrovniku i Lastovu, no otočani zahtijevaju da se provjere i propusti u Blatu.