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NA KUPANJU

Užas na rijeci: Nestala mlađa muška osoba

Ilustracija
Davor Javorovic/PIXSELL
Autor
Ivica Beti
13.06.2026.
u 13:58

U PU međimurskoj kažu da je osoba nestala tijekom kupanja

Mlađa muška osoba nestala je danas na području Međimurja, oko 12:10 sati u starom koritu rijeke Drave između Pušćina i Gornjeg Hrašćana u Međimurskoj županiji. U PU međimurskoj kažu da je osoba nestala tijekom kupanja.

- Na mjesto događaja su izašle sve hitne službe koje tragaju za nestalom osobom - napominju u Policijskoj upravi međimurskoj.

Ključne riječi
policija nestanak Drava

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