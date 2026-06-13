Užas na rijeci: Nestala mlađa muška osoba

Mlađa muška osoba nestala je danas na području Međimurja, oko 12:10 sati u starom koritu rijeke Drave između Pušćina i Gornjeg Hrašćana u Međimurskoj županiji. U PU međimurskoj kažu da je osoba nestala tijekom kupanja.

- Na mjesto događaja su izašle sve hitne službe koje tragaju za nestalom osobom - napominju u Policijskoj upravi međimurskoj.