Tragedija u Njemačkoj: Najmanje pet osoba poginulo u prevrtanju Flixbusa

Najmanje pet osoba poginulo je u prometnoj nesreći na njemačkoj autocesti A9 u blizini grada Leipziga. Prema pisanju njemačkih medija, prevrnuo se autobus tvrtke Flixbus koji je bio na putu za München. U teškoj nesreći ima i ozlijeđenih osoba. Portal B.Z. navodi kako je autobus iznenada skrenuo s ceste, zabio se u stabla te potom prevrnuo. U vozilu su bila 53 putnika te dvojica vozača.

“Pet osoba poginulo je u nesreći”, potvrdio je glasnogovornik policije, a Fenix magazin prenosi kako je situacija na mjestu nesreće dramatična. U akciji, kako su istaknuli spasioci, sudjeluje pet helikoptera. Informacije o identitetu smrtno stradalih trenutno nisu dostupne.

"Oko 9:45 dogodila se teška prometna nesreća na A9 kod Leipziga između Wiedemara i Schkeuditzer Kreuza, u kojoj je sudjelovao i autobus. Brojni spasioci zbrinjavaju ozlijeđene na mjestu događaja. Nekoliko je osoba smrtno stradalo u teškoj nesreći", navela je policija na platformi X te dodala kako je uspostavljena linija za informacije o nesreći i pitanja rodbine.

Autocesta A9 zbog prevrtanja autobusa zatvorena je, a Flixbus je već imao imao nesreću na gotovo istom mjestu. U svibnju 2019. godine, podsjeća Fenix magazin, autobus se prevrnuo oko 15 kilometara južnije, a tada je poginula jedna žena.

Five killed in Flixbus accident on German motorway https://t.co/rVM55Towka #germany #bhive