Todorić se oglasio o vještačenju: 'Prijava je profesionalno neutemeljeno smeće'

Financijsko-knjigovodstveno vještačenje u predmetu Agrokor dovršeno je te je nalaz vještaka danas dostavljen i obrani. Međutim, neslužbeno se je doznalo kako je Financijsko vještačenje u slučaju Agrokora pokazuje kako je Agrokor manipulirao financijskim izvještajima. Na to se je osvrnuo i bivši vlasnik samog koncerna, Ivica Todorić, kritizirajući istražne organe i instutucije.

- Mjesecima upućujem na to da je u Hrvatskoj prisutna najveća korupcijska afera u povijesti ovog dijela Europe. Naši istražni organi i institucije nemaju političku podršku, onemogućeni su od politike da profesionalno istraže i završe nešto što je ogromna šteta za hrvatsku državu i građane- započeo je svoj govor Ivica Todorić. Nadalje dodaje kako želi se javnosti obratiti i iskazati svoje mišljenje.

- Ako to ponovno prijavim na DORH to će ponovno u ladicu pa dok se to sve ne istraži, a vjerujte mi promijenit će se politička strukrtura u Hrvatskoj, pa će se sve istražiti- kazao je Todorić objašnjavajući situaciju od prije dvije godine kada su za Agrokor počele raditi osobe koje su i u KPMG-u.

Isto tako, kritizirao je rad spomenute tvrtke, tvrdeći da "nemaju pojima o radu velikih kompanija", a prijava koju su napravili je "profesionalno neutemeljeno smeće". Brojke koje spominje su 12 milijuna eura koja je KPMG dobila za posao u Agrokoru.

- Sada KPMG Poljska dobije da radi vještačenje. Nemam što na to kazati, mislim upravo nevjerojatne stvari i ja ću u narednim danima reći što pojedinici u Agrokoru dobijaju, što su strane kompanije dobile. Ovo što je dobio KPMG Hrvatska je mimo svjetskih standarda- kazao je Todorić.