To što je pandemija promijenila lice, ne znači da su Most, Domovinski pokret i Lauc bili u pravu

Stephen Nikola Bartulica iz Domovinskog pokreta na svom Facebook profilu objavio je uz dva moja teksta objavljena u Večernjem listu u razmaku od niti dva mjeseca, opasku "nekima je teško prepoznati vlastito licemjerje", pa dodaje: "Neće se ovo tako brzo zaboraviti. Kojom lakoćom se prilagođavaju novom narativu!?". Prva je kolumna od 23. studenoga pod naslovom "Deset tisuća ljudi moralo je umrijeti zbog COVID-19 da bi Most i ostali licemjeri spoznali vrijednost slobode!?", te jučerašnji uvodnik "Johnson ukinuo COVID-potvrde, postaju li one u Hrvatskoj dozvole za širenje virusa". I zastupnici Mosta likuju zbog promjene stava politike prema COVID-potvrdama u UK-u i Izraelu.

Koji su to politikanti. Koriste se retorikom i "logikom" Gordana Lauca. Tako i on svako malo manipulira sa svojim simpatizerima pišući im "jesam li vam rekao", pa i sada likuje da su "tvrdokoronaši" došli na njegovo. To što su se okolnosti promijenile ne znači da je Lauc odnosno Most, ili Domovinski pokret, bili u pravu i da inicijativa u vrijeme najvećeg vala s opakom delta varijantom nije bila teški pandemijski, politički i humanistički promašaj. Naravno da se s vremenom, pa i u niti dva mjeseca, po tko zna koji put tijekom pandemije, okolnosti mijenjaju po diktatu virusa i ovisno o novim znanstvenim saznanjima i drugim okolnostima.

Maske su prvo bile obvezne samo za zdravstvene djelatnike, osobito dok ih nije bilo dovoljno, pa se onda 3. travnja 2020. prvi Lauc, što bi on danas rekao, u duhu "pandemijskog marketinga" pozvao na američko istraživanje koje je utvrdilo da se virus prenosi i asimptomatski aerosolom te da maske, na oduševljenje prije svega kineskih proizvođača, trebaju nositi i zdravi. Kada je i WHO promijenio stav i preporučio da maske nose i učenici tada sam napisao kolumnu "Trebali smo slušati Lauca...". Sada Lauc traži ukidanje maski za učenike, očito se uzdajući u prirodnu imunizaciju "blagim" omikronom među mlađom populacijom.

U Austriji su obvezne FFP2 maske, i uz masovno testiranje oni imaju manje zaraženih u omjeru na broj stanovnika od nas, iako ih je dva i pol puta više, i dok je unazad sedam dana kod nas bilo 72 "COVID-smrti" na svakih milijun stanovnika, u Austriji ih je 6!

Lockdown je u atmosferi straha od nepoznatog virusa i te kako imao svoju epidemiološku i psihološku svrhu na početku pandemije, posebice gdje je uveden na vrijeme, i upravo je Hrvatska bila dobar primjer (kasnije smo sve to "prolili") za razliku od zapadnoeuropskih zemalja koje su na početku zakasnile s reakcijom. Danas, osobito u Hrvatskoj, zaključavanje bi donijelo više štete (ne samo ekonomske, nego i s obzirom na stanje zdravlja nacije) nego koristi, premda uvela ga je Nizozemska pa oni sada imaju 4/1 mil. st. "COVID-smrti".

Tako je i sa COVID-potvrdama. Dakle, kad je pisana kolumna o Mostovu licemjerju prema slobodama – zašto su čekali dvije godine pa glas protiv "stožerokracije" digli u jeku najjačeg vala s opakom deltom - COVID-potvrde imale su smisla jer je cjepivo pružalo značajnu zaštitu i od prenošenja virusa, te su i znanstvene studije, a i epidemiološki pokazatelji ukazivali na jasnu razliku između cijepljenih, osobito dvostrukom dozom, i necijepljenih, pa i kad je riječ o širenju zaraze, a ne samo o zaštiti od teškog oboljenja.

Zato je u studenome u svijetu bilo oko pola milijuna novozaraženih, a proteklih dana ih je po više od 3,5 milijuna, sedam puta više, u nekim zemljama poput Francuske i višestruko više, 30.000 u studenome, a 460.000 proteklih dana. Dakle, pandemija je između dvaju mojih osvrta posve promijenila svoje lice. Klinička slika oboljelih od delte i omikrona, svjedoče liječnici, znatno se razlikuje. Zemlje koje imaju od 70 pa i više od 80 pa i 90 posto cijepljenog stanovništva s dvostrukom dozom cjepiva, suočene su tjednima s drastičnim porastom novozaraženih jer je omikron znatno probio zaštitu osobito od jedne ili dvije doze cjepiva tako da recimo i šef Kriznog stožera KB Dubrava prof. dr. Bruno Baršić kaže kako više nema nikakve razlike između cijepljenih i necijepljenih te se i on pita čemu služi testiranje ako imamo više od 50 posto pozitivnih.

Virus se od Nove godine masovno širi visokoprocijepljenim zapadom Europe. COVID-potvrde pružaju lažnu sigurnost i protiv omikrona donose i štetu. I to što nemamo kapaciteta za testiranje i kasnimo, obezvrjeđuje korist koju su imale za dominacije delta varijante virusa. Oni koji ih sada posjeduju, a imaju blage simptome, nemaju motiva za antigensko testiranje s obzirom da potvrdu ne mogu obnoviti ako namjeravaju izvan Hrvatske, a ako test pokaže da su pozitivni i oni i obitelj moraju u izolaciju. Ovako, ako nemaju temperaturu mogu i u bolnicu, putovati... Zato dr. Saša Srića apelira na cijepljene da ne zloupotrebljavaju COVID-potvrde.

Naravno, zloupotrebljavat su ih mogli i prije, i za inicijative Mosta, ali ipak znatno je veća bila zaštita od prenošenja delte kod cijepljenih s dvije doze, osobito u usporedbi s necijepljenima. Učinkovitost cijepljenja protiv širenja omikrona znatno je oslabila pa se utoliko izgubila i efikasnost COVID-potvrda. O tomu govore svi znanstvenici iako neki drže da i sa smanjenim učinkom COVID-potvrde još imaju smisla jer nismo dosegli vrhunac omikron vala, pa neki njihovo ukidanje, kao i prestanak testiranja (iako se nitko za to ne zalaže kad je riječ o zaštiti zdravstva, socijalne skrbi i sličnih institucija s puno rizičnih) smatraju i suludom idejom, a neki ipak s obzirom na sve okolnosti sada COVID-potvrde smatraju besmislenima.

Dakle, ponovimo, pandemija je promijenila lice i s naglaskom na tomu da si visokoprocijepljene zemlje mogu priuštiti "luksuz" ukidanja COVID-potvrda s obzirom na njihove epidemiološke pokazatelje, u našim posve različitim pandemijskim okolnostima, osobito uz manjkavosti s testiranjem, postavili smo pitanje pretvaraju li se COVID-potvrde u nas u dozvole za širenje virusa. To ne znači da se htjelo reći kako su Most ili Domovinski pokret bili u pravu i da njihova inicijativa prije dva mjeseca nije bila štetna i politički licemjerna, baš u vrijeme kad je trebalo intenzivirati booster kampanju.

U protekla dva, tri mjeseca Hrvatska je u svjetskom vrhu po omjeru broja smrti koje se vežu uz COVID-19 na milijun stanovnika jer smo jedna od najstarijih nacija, s brojnim komorbiditetima u rizičnim dobnim skupinama iznad 60, i među najslabije procijepljenima u Europi, kako s dvostrukim cjepivom koje štiti od teških oboljenja, tako i s booster dozom koja pruža značajniju zaštitu i od širenja virusa. Premijer je jučer rekao da je 18 posto naših građana primilo booster dozu. Izrael i UK su na 54 posto. U Hrvatskoj je od 23. studenoga bilo 2916 "COVID-smrti", u UK-u sa 17 puta više stanovnika - 9065, a u Izraelu s više nego dvostruko više stanovnika 186! Ali, unatoč tomu neki i dalje imaju neiscrpnu energiju baviti se "važnijim temama" pa i ako je riječ samo o pukom komoditetu pojedinaca i/ili infantilnom buntovništvu i populističkom prkošenju "stožerokraciji", s jednom od najliberalnijih pandemijskih politika u Europi.