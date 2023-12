'To je tvrtka onog ubojice. Povezan je s onim ubojstvom. Sada je u bijegu i od Gorana traži novce'

Mozgovi te operacije, prema USKOK-u, bili su Mirko Vukadin i Goran Novosel, a među optuženima je i bjegunac Tomislav Šoljić, koji je bio osuđen, dok Vrhovni sud nije ukinuo tu presudu, na 19 godina zatvora zbog ubojstva Marija Boljata i pokušaja ubojstva Joze Čabraje. Šoljićevo ime krasi i popis najtraženijih bjegunaca za kojima traga Europol . U bijegu je i Jelana Knez, dok je među optuženima i Hrvoje Farkaš, koji je optužen i u akciji Tebra, a trenutačno je na izdržavanju kazne zatvora u Glini. Porezne prevare su, kako tvrdi USKOK, počinili u sklopu zločinačke grupe od siječnja 2019. do 28. listopada 2021. na području Zagreba, Splita i Sesveta. Prema optužnici, Vukadin i Novosel terete se da organizirali druge optuženike, te im davali upute što i kako da rade. Među ostalim upućivali su ih da osnivaju tvrtke preko kojih se onda lažno naručivala i prodavala roba, a sve je pokriveno i lažnim fakturama. Laže fakture su poslužile za novčane transfere pa se novac podizao u gotovini ili transferirao u inozemstvo. Nekim optuženicima je po nalogu USKOK-a, odmah po pokretanju istrage, blokirana i imovina.

Tijekom istrage neki su se optuženici branili šutnjom, no neki su iznijeli obrane u kojima su pokušali pojasniti što su radili.

- Vlasnik tvrtke Barbados nisam od siječnja 2019., kada sam je prodao za sitne pare. Prodao sam je nekom čovjeku za kojeg nisam znao kako se zove, klošaru... Znam samo da je bio niži, bez zuba. Prije prodaje sam se savjetovao sa svojim odvjetnicima i knjigovođom. Htio sam se riješiti te tvrtke na brzinu. Tvrtka se bavila ugostiteljstvom i s njom sam držao jedan kafić. Dok sam bio direktor te tvrtke, uredno sam plaćao sve račune. Od okrivljenika poznajem Vukadina jer sam prije par godina prihvatio njegovu ponudu da mi uređuje kuću. Poznajem i Novosela iz djetinjstva, no nisam s njim komunicirao jer sam čuo da je u nekim prtljanjima i muljanjima - branio se Davor Jurić.

Tvrtaka Barbados, prema optužnici, jedna je od onih koja je korištena za lažiranje transakcija i porezne prevare. Da nije vlasnik tvrtke Clairvoyant, koja je također prema optužnici korištena za porezne prevare, u obrani je tvrdio i Denis Biočina. No bilo je i onih koji su se sada u problemima sa zakonom našli - zbog ljubavi.

- S Vihorom (Stipoljevim, također optuženima, op.a.) sam bila u vezi šest godina. Vjerovala sam otvorila tvrtku Truncus. Zajedno smo je otvorili, a tvrtka je glasila na mene. Tvrtka je otvorena u desetom mjesecu 2019., a blokirana, koliko se sjećam u ožujku ili travnju 2020.. Vihor mi je kazao da otvorim tvrtku kako bih ima koju kunu za sebe. Rekao je i da neću imati nikakvih problema i da se nemam oko čega brinuti jer on to radi oko tri, četiri godine i nikada nikakvih problema nije bilo. Sve što sam radila vezano za tu tvrtku bilo ja da idem u banku i podignem novac s računa. Nekada sam u banku išla i po tri, četiri puta tjedno. Novac sam potom davala Vihoru. Vihor je osim na mene, tvrtke otvorio i na svoje prijatelje koji su radili što i ja: podizali novac s računa i predavali ga Vihoru, za što bi dobili džeparac. I nismo komunicirali preko telefona, nego preko neke aplikacije koju policija ne može pratiti. Kada bi mu donijela novac, a uglavnom sam podizala sve, osim ako mi nije drugačije rečeno, Vihor bi iz kuverte izvadio 300 kuna i dao mi - iskazivala je Marina Ćorić.

I drugi optuženici, koji su na sebi imali tvrtke koje su poslužile kao paravan za porezne prevare, iskazivali su kako su podizali novac, a radilo se o iznosima od par tisuća do par desetaka tisuća kuna. Neki su za to dobivali tjedni džeparac od oko 200, 300 kuna, a drugi radili za plaću od oko 7000 kuna.

Optuženici su jedno vrijeme tajno praćeni i prisluškivani, a sadržaj tih razgovora još je jedan dokaz, smatra USKOK da su optuženici počinili to za što ih se tereti. U svibnju 2021. tako Jelena Škopljanac kaže svojoj sugovornici:

- Goran i Mirko su napravili neke firme i tako se obogatili. Nešto su novca potrošili, sada je to došlo na naplatu, jer je Mirko neke račune poslao Celoxu, a u Celox je ušla porezna i onda je porezna došla Mirku. Sve to ima veze s Vihorom koji je veza između njih. U te su malverzacije uključeni i drugi ljudi. Gorana sve to brine jer ima dušu i želi ispasti čovjek. Mirka boli neka stvar za te ljude unutra i on bi dozvolio da svi pocrkaju i da ih se sve optuži, ako se on izvuče. Goran za razliku od njega ima savjest i to ne želi - priča Jelena Škopljanac, koja je u ovoj priči također optužena.

Ona u tom tajno snimljenom razgovoru spominje i tvrtku Šoljić usluge, čiji je vlasnik odbjegli Tomislav Šoljić.

- Ma znaš, to ti je tvrtka onog ubojice što je povezan s ubojstvom u Kaštelima. On je sada negdje pobjegao i traži Gorana da ga financira jer je taj ubojica nećak Goranove bivše žene - priča Jelana Škopljanac sugovornici.

USKOK u optužnici navodi da je Šoljićeva tvrtka u 2019. i 2020. isporučila lažne fakture Vukadinu na temelju kojih je on odbio pretporez u milijunskim iznosima. Za Šoljićem je inače raspisna i crvena Interpolova tjeralica i europski uhidbeni nalog.