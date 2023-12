Nova akcija Europola: Otkrili kriminalnu skupinu koja je ukrala 1,8 milijuna eura vrijedne automobile

Međunarodna kriminalna mreža, specijalizirana za krađu vozila, pogotovo skupocjenih, razotkrivena je zahvaljujući suradnji policija Litve i Njemačke. Spomenutu akciju su pomagali i Europol i Eurojust. U Europolu kažu da je bila organizirana zajednička radna skupina KEYLESS, čiji je cilj bio razotkrivanje načina na koji je djelovala kriminalna skupina, uključujući i dvije osobe koje su na temelju europskog uhidbenog naloga tijekom prosinca uhićene u Litvi, i od tada su u pritvoru. Združene policijske snage smatrale su da su te dvije osobe visokorangirane unutar kriminalne organizacije te da su njih dvoje osmislili kako da se kradu vozila.

Utvrđeno je da su se članovi kriminalne skupine koristili sofisticiranu tehnologiju, kako bi otključali automobile na daljinu, bez fizičke uporabe automobilskog ključa. Zahvaljujući tome, sumnja se da su dvojica Litvanaca ukrali 28 luksuznih automobila u Njemačkoj, pri čemu su počinili štetu od 1,8 milijuna eura. Nakon što bi vozila bila ukradena, prokrijumčarena su u Litvu. Potom bi se krivotvorila dokumentacija ili bi se vozila rastavila u dijelove radi daljnje preprodaje. Tijekom istrage, istovremeno su pretražene kuće na više lokacija u Litvi, što je na koncu i dovelo do uhićenja ranije spomenutog dvojca.

U Europolu kažu da su zaplijenili veliku količinu dokaza, pa je među ostalim nađen i sirov materijal koji je trebao poslužiti za izradu brojeva šasije, velik broj krivotvorenih registracija... Istražitelji su zaplijenili i niz sofisticiranih tiskarskih strojeva, među kojima su komercijalni pisači, CO2 laserski strojevi za graviranje, fotokopirne filmove, polimerne ploče, kemikalije, alate za utiskivanje, strojeve za rezanje i bušenje, strojeve za UV sušenje i preše. Zaplijenjena je i imovina vrijedna oko milijun eura.

Istraga je pokrenuta nakon povećanog broja krađa automobila te nakon što je 2020. uhićen Litvanac koji je kasnije i osuđen za organizirani kriminal. Istražitelji su, istražujući taj slučaj, razotkrili cijelu kriminalnu mrežu, koja se nije bavila samo organiziranim krađama već i međunarodnom trgovinom drogom, pranjem novca, krivotvorenjem... Kako bi pokušali razotkriti cijelu kriminalnu organizaciju, početkom godine osnovana je radna skupina KEYLESS (Bez ključa) što je bio početak međupolicijske suradnje tijekom koje je su analizirane stotine tisuća šifriranih razgovora. Analiza tih razgovora omogućila je litvanskoj policiji da dođe do podataka s pomoću kojih su mogli identificirati te početi pratiti članove kriminalne skupine. Osim toga, identificirana je i poslovna infrastruktura kojom se kriminalna skupina služila, poput radionica u kojima su se krivotvorili brojevi šasija...

POVEZANI ČLANCI:

Europol je pojasnio i kako su se vozila krala. Pojašnjavaju da vozila koja su opremljena daljinskim sustavima bez ključa koriste radio signal za prepoznavanje ključa kada su u blizini vozila. To je praktičan no ranjiv sustav jer lopovi koriste radio komunikaciju između vozila i ključa kako bi neovlašteno pristupili automobilu. Da bi to učinili, koriste pojačivače signala za presretanje i proširenje radio komunikacije između vozila i ključa, postavljajući tako relejnu stanicu. Time zapravo simuliraju da je ključ u bravi automobila, iako ga zapravo nema.

>> VIDEO Nekoliko puta preticao na Pelješkom, pa na kraju požalio