HRABRE ŽENE SKANDINAVIJE

Tko su žene koje su se suprotstavile najopasnijem čovjeku svijeta? Izravne su i ne okolišaju

"Političarkom Instagram generacije" nazivali su isprva Sannu Marin, sad o tome nema ni riječi, vrlo logično jer žena je to koja će Finsku uvesti u NATO. S druge strane, Magdalena Andersson opuštati se voli uz omiljeni bend System of a down, a kako je vrlo izravna i ne okoliša, zovu je i nadimkom Buldožer