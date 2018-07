Tko je tko u borbi za vlast u SDP-u

Osječka gradska organizacija SDP-a zatražila od organizacije u županiji da pokrene sazivanje izvanredne Konvencije stranke na kojoj bi se odlučilo o sudbini Davora Bernardića. Iako je od zahtjeva Gradske organizacije do sazivanja konvencije dug put, ova “pobuna” osječkih SDP-ovaca dodatno komplicira odnose u središnjim tijelima stranke, pogotovo u Predsjedništvu SDP-a, čiji je član Domagoj Hajduković ujedno i predsjednik osječko-baranjske organizacije stranke. Hajduković je i međunarodni tajnik SDP-a i u Predsjedništvu je do sada glasovao protiv struje koja traži Bernardićev odlazak, no pitanje je hoće li i dalje odolijevati pritisku svoje baze, pogotovo kada se zna da su prije osječkih protiv suspenzije stranačkih pobunjenika ustali i SDP-ovci iz Đakova.

Cijeli tekst pročitajte u sutrašnjem izdanju Večernjeg lista ili u e-izdanju!

Ne propustite i druge teme:

- Studente plaćaju 30 posto više nego inače

- Bespilotna letjelica traži požare i lovi piromane

- Mađari Hernadija vjerojatno neće izručiti, a on iz Mađarske ne može

- Polovicu dinja i lubenica uvozimo