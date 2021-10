Tko ide na Orbána – socijalistica Dobrev ili zeleni Karácsony

U drugoj rundi preliminarnih opozicijskih izbora u Mađarskoj na kojima se bira kandidat koji će na mađarskim općim izborima iduće godine pokušati s vlasti svrgnuti Viktora Orbána, a koja je počela jučer, očekuje se potvrda velikog iznenađenja. Naime, umjesto očekivane uvjerljive pobjede 46-godišnjeg Gergelya Karácsonya, zelenog gradonačelnika Budimpešte, u prvom krugu pobijedila je Klára Dobrev, 49-godišnja odvjetnica i kandidatkinja Demokratske koalicije.

Europska agenda

Dobrev je lijeve orijentacije kao i Karácsony te također zastupa europsku agendu. Očekivalo se, ipak, da će pobijediti budimpeštanski gradonačelnik i zbog svoje prepoznatljivosti u Mađarskoj i međunarodne potpore koju je, čini se, imao. A računalo se i s činjenicom da se u njegovoj Budimpešti nalazi veliki broj potencijalnih glasača koji bi sigurno glasali za njega kad bi se na općim izborima natjecao protiv Orbána. No, kako god bilo, sadašnjem mađarskom premijeru neće biti lako jer će se na sljedećim parlamentarnim izborima prvi put susresti s ujedinjenom opozicijom, i to širokom frontom od ljevice do desnice uključujući čak i donedavno krajnje desni Jobbik koji se sada ipak deklarira kao konzervativna stranka desnog centra.

Mogla bi to biti teška bitka jer ankete pokazuju podjednak rezultat Orbánova Fidesza i opozicijske koalicije. Fideszov ostanak na vlasti još od 2010. godine pripisuje se mađarskom izbornom sustavu zbog kojega su u prednosti velike stranke, no ipak je upravo Karácsonyeva pobjeda 2019. u Budimpešti pokazala da potpora Orbánu nije tako jaka. Opozicija okupljena na jednoj listi ima, dakle, snagu velike stranke i može se mjeriti s Fideszom te joj takav izborni sustav ne bi škodio. Sličan je recept prokušan, recimo, u Rumunjskoj gdje su socijalisti, koji su bili praktički nedodirljivi na vlasti unatoč brojnim korupcijskim aferama, srušeni s vlasti upravo nakon dogovora širokog opozicijskog kruga.

Prednost je Dobrev ispred Karácsonya značajna, ostvarila je u prvom krugu 34,8 posto u odnosu Karácsonyevih 27,3, ali analize govore kako je riječ o ujedinjenoj antiorbanovskoj fronti pa, unatoč prividnim Karácsonyevim prednostima kao gradonačelnika glavnog grada, postoje velike šanse da se Orbána zbaci s vlasti i sa socijaldemokratkinjom Dobrev kao kandidatkinjom. Pripadnost Europi snažna je karta na koju Dobrev igra, tako se i na konferenciji za medije nakon prvog kruga pojavila odjevena u žutu i plavu boju. – Nećemo se zaustaviti dok ne pobijedimo Viktora Orbána i njegov režim – rekla je Dobrev koja je i potpredsjednica Europskog parlamenta. Obećanje je, osim čvrstog vezanja uz Europu, i smanjenje siromaštva te konačno prihvaćanje eura kao službene valute.

Rođena u Sofiji

Dobrev je, osim svoje europske političke karijere, interesantna i zbog toga što je po nacionalnosti Bugarka pa, ako se doista dogodi da pobijedi na parlamentarnim izborima, bilo bi to doista poništenje Orbánove nacionalističke retorike koja nije uvažavala manjine. Također bi bila i prvom premijerkom Mađarske. Rođena je u Sofiji, glavnom gradu Bugarske, od majke Mađarice i oca Bugarina. Njezin djed s majčine strane, Antal Apró, bio je komunistički ministar industrije 50-tih i 60-tih godina prošlog stoljeća. Klára Dobrev ima dvije diplome, iz prava i ekonomije. Dobrev je supruga nekadašnjeg lijevog premijera Mađarske Ferenca Gyurcsánya, kontroverznog zbog svojih javnih stavova i iznošenja neistina o stvarnom stanju u zemlji, što je izašlo u javnost koja se onda okrenula protiv njega te je podnio ostavku 2009., službeno zbog nemogućnosti da provodi reforme, nakon čega na vlast dolazi Viktor Orbán.

Gyurcsány je priča sam po sebi, s nizom kontroverzija u koje spada i navodno lažirana diploma, pa onda i potpora planiranom plinovodu Južni tok kojim se namjeravalo ruski plin dovoditi izravno u Europu zaobilazeći Ukrajinu. No njegova povijest očito se nije previše reflektirala na suprugu koja nastupa kao kandidatkinja stranke koju je on sam osnovao nakon što je izašao iz socijalista stranke MSZP čiji je kandidat Karácsony. Moguće je da je Karácsonyevo obećanje o nacionalnom pomirenju i novoj poreznoj politici zapravo promašilo cilj jer je, po svemu sudeći, jedini pravi zajednički opozicijski interes svrgavanje Orbána. Jasno je da su i jedan i drugi kandidat za Orbána tek Gyurcsányeve marionete. Orbánov Fidesz organizirao je i peticiju “Zaustavite Gyurcsányja! Zaustavite Karácsonya!” za koju tvrde da ju je potpisalo milijun Mađara. Fidesz tvrdi da je stvarni lider ljevice i dalje Gyurcsány. Prvi krug obilježila je i kontroverzija nakon što je navodno hakirana računalna platforma.

