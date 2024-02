Tko bi u srednjim školama učio djecu pucati?

Stariji od 50 sjetit će se kako su u srednjoj školi uzeli pušku M48 u ruke. Pa na streljanu na gađanje za ocjenu. Neki su se kući iz škole toga dana vratili s modricama na ramenu i bolovima jer nisu dovoljno čvrsto držali oružje pa ih je prilikom opaljenja tresnuo drveni kundak. Na satovima općenarodne obrane i društvene samozaštite (ONO i DSZ) učilo se i o dijelovima Zastave M48 ili o poluautomatskoj pušci PAP 7,62 mm M59/66, popularno zvanoj papovka. Učilo se i o tromblonskim minama, a ocjena se dobivala i za izradu tzv. mine iznenađenja. Učenici bi na sat donosili eksplozivne naprave ručne izrade, naravno, bez eksplozivnog punjenja, a da je mina dobro iskonstruirana, potvrđivalo se žaruljicom koja je morala zasvijetliti kad bi se zatvorio strujni krug. ONO i DSZ izbačen je iz školskih programa, no sve su glasnije ideje da se neki oblik pripreme učenika za ratno stanje ponovno uvede u školske kurikulume. Naravno, pod drugim imenom. Najdalje je zasad otišao Domovinski pokret koji je nedavno na konferenciji za novinare predložio da se u škole uvede novi predmet na kojem bi djeca dobila osnovnu obuku, naučila rastavljati pušku i gađati.

"Ne smijemo dozvoliti da u slučaju nekakve ratne ugroze naša djeca budu topovsko meso", rekao je saborski zastupnik Mario Radić i pozvao ministra obrazovanja Radovana Fuchsa i ministra obrane Ivana Anušića da sjednu za stol i u školski program škola uvrste kratku obuku. No tko bi održavao nastavu i učio djecu pucati? Bi li to bilo na satovima tjelesnog ili fizike? Na SRZ-u? Ili bi se uveo posve novi predmet? Ideja nije nova. Još je Franko Vidović kao predsjednik saborskog Odbora za obranu prije par godina predlagao da se u srednje škole uvede predmet koji bi pokrivao područje obrane, uz stjecanje osnovnih znanja o civilnoj zaštiti, ustroju vojske i slično. To bi, rekao je tada Vidović, bio isključivo teorijski predmet, bez oružja u blizini škole, a onda bi u završnom razredu srednje škole MORH organizirao neku vrstu kampova u trajanju od sedam do deset dana. Portal Srednja.hr provodi anketu o tome treba li u škole uvesti određeni oblik vojne obuke. Prema jučerašnjem stanju glasova, 45 posto (1356) anketiranih smatra da ne treba jer postoji dragovoljni vojni rok pa tko voli, nek' izvoli 45 posto glasova, 21 posto vjeruje da je bolje vratiti obvezni vojni dok nego uvoditi obuku u škole, 18 posto smatra da mladi moraju znati baratati oružjem pa nemaju ništa protiv ideje da o tome uče u školi, dok 15 posto misli da takav predmet može u škole, ali bez oružja. Možda jedino da uče gađati preko tableta, u nekoj od pucačkih igrica?