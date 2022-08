Tisuće Austrijanaca oprostilo se od liječnice koju su antivakseri otjerali u smrt

Nekoliko dana nakon šokantnog samoubojstva 36-godišnje liječnice iz Gornje Austrije Lise Marie Kellermayer, koju su antivakseri svojim višemjesečnim prijetnjama i mobbingom otjerali u smrt jer je propagirala cijepljenje i cijepila protiv koronavirusa, o čemu je proteklih dana izvještavao i naš list, u ponedjeljak navečer se u Beču i ostalim austrijskim gradovima, Linzu, Steyru, Welsu i Grazu okupilo na tisuće ljudi, koji su se paljenjem svijeća i cvijećem oprostili od tragično preminule mlade liječnice.

Ostavljene “na cjedilu” od onih koji su joj trebali pomoći, izvještavaju večeras austrijski mediji. Samo u Beču ispred katedrale sv. Stjepana u središtu grada oko 20,30 sati okupilo se je na tisuće Bečana. Posljednju počast preminuloj liječnici odali su paljenjem svijeća i svjetiljkih svih vrsta, uključujući i one na mobitelu. Jedno “more svjetlosti” u akciji, bolje rečeno tihom prosvjedu opomene protiv nasilja i govora mržnje koju je inicirao Daniel Landau iz Inicijative Yes WeCare . Dirljivo je bilo slušati ljude, među kojima je bilo i mnoštvo liječnika i znantvenika kako pjevaju protestne pjesme, među njima i “We Shall Overcome”, uz zvonjavu zvona bečke katedrale.

Tihi prosvjed i oproštaj od liječnice podržali su i župnik bečke katedrale sv. Stjepana Toni Faber, kao i Austrijska liječnička komora.

Podsjetimo, Dr. Kellermayer, liječnica opće prakse u Gornjoj Austriji pronađena je prošli petak mrtva u svojoj ordinaciji. Državno tužiteljstvo je potvrdilo da se radi o samoubojstvu. Pronađena su i oproštajna pisma. Mladu su liječnicu u smrt otjerali antivakseri, koji su je putem društvenih mreža od studenoga prošle godine progonili i prijetili joj smrću. Sve je počelo lani u studenome kada je na jednom od masovnih prosvjeda antivaksera pred klinikom u Welsu snimila video i pustila ga na društvene mreže uz kritiku. Liječnica je odmah policiji prijavila prijetnje i zatražila osobnu zaštitu, koju nije dobila, jer je to policija navodno smatrala nepotrebnim. U strahu za svoj život i živote njenih zaposlenika i pacijenata preuredila je ordinaciju, uloživši preko 100.000 eura u sigurnosne kamere, uređaje i privatan najam zaštitara. Ali sve uzalud, jer prijetnje smrću nisu prestajale.

Kada je došla na kraj svojih psihičkih snaga i financijskog bankrota jer više nije imala novaca za zaštitare, odlučila se je ubiti. Tako je barem napisala u svom oproštajnom pismu, optuživši Pokrajinsku policijsku direkciju Gornje Austrije da se je oglušila na njeno traženje pomoći. A i Državno odvjetništvo je obustavilo postupak jer osoba koja je osumnjičena da joj šalje E-Mail prijetnje smrću je bila na teritoriju susjedne Njemačke, pa austrijsko Odvjetništvo, kako tvrdi, navodno nije imalo “ tuzemnu pravnu podlogu” za pokretanje postupka. Provjera da li su ti navodi točni, upravo je počela, kako navode danas austrijski mediji.

Kada više nije mogla izdržati te prijetnje i silan strah dr. Kellermayr je krajem lipnja preko televizije objavila da zatvara svoju privatnu ordinaciju. Očito da je to bila samo uvertira u samoubojstvo, kojim je odlučila riješiti svoje strahovite i nesnosne višemjesečne patnje.