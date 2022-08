U Austriji danas ukinuta karantena: 100.000 zaraženih koronom na slobodi, uz jedan uvjet

Od danas u Austriji zaraženi koronavirusom više ne moraju u karantenu. Nakon dvije i pol godine pandemije, koja još uvijek traje i virus nije nestao, samoizolacija prema odluci austrijskog ministra zdravstva iz stranke Zelenih, Johannesa Raucha odlazi u povijest. Je li to privremeno ili stalno, tek će se vidjeti. Jer gotovo cijeli medicinsko-stručni Stožer za borbu protiv širenja pandemije koronavirusa, kako izvještavaju mediji, protiv je ukidanja samoizolacije i šetnje zaraženih Austrijom u vrijeme kada je broj novozaraženih i umrlih iz dana u dan sve veći.

Postavlja se pitanje što će tek biti najesen i zimi? Pitanje je na mjestu, jer samo danas je u Austriji 100.000 zaraženih, koliko ih trenutačno aktivno boluje od COVID-19, pušteno na slobodu. Uz jedini uvjet da obvezno nose FFP2 masku i drže razmak od najmanje dva metra ondje gdje je to nužno. Dakle, s maskom mogu ići na posao, u restorane i kafiće, u diskoteke, na sportske i kulturne priredbe, u javni prijevoz, trgovine itd. Jedino što im je zabranjeno, unatoč tome što nose FFP2 masku, jest ulazak u bolnice i druge zdravstvene ustanove, staračke domove, dječje vrtiće i škole.

Gotovo do smijeha dovela je naciju odredba da zaraženi koronavirusom mogu u restorane i kafiće s maskom, ali tamo ne smiju ni jesti ni piti. Dakle samo smiju doći “na porciju razgovora”. Još neshvatljivija je odluka koja se odnosi na plivanje zaraženih u bazenima. Ono je dopušteno, ali samo uz obveznu masku, bez obzira na mokre viruse koji poslije toga negdje plutaju tražeći nove stanodavce. Apsurd, tvrde ne samo stručnjaci nego i političari.

Na sve brojnije i glasnije kritike ministar Rauch odgovara kako je navedena odluka odnosno ukidanje karantene “korak u smjeru života s virusom”. Ističe kako je zaraženima koji se ne osjećaju dobro i imaju povišenu tjelesnu temperaturu i druge simptome bolesti omogućeno da ostanu kod kuće i telefonski se prijave da su na bolovanju, dok oni bez ikakvih simptoma, iako su pozitivni na COVID-19, mogu voditi normalni život uz obvezno nošenje maske kako ne bi širili zarazu.

A tko će sve to kontrolirati, pitanje je na koje ni danas, iako je odluka o ukidanju karantene stupila na snagu, nema odgovora. Jedina odaslana poruka jest ”samoodgovornost”. I time je sve već rečeno! Stoga mnogi u Austriji, nakon ukidanja karantene za one koji su zaraženi i potencijalni su širitelji zaraze, ništa više ne razumiju, uza sve nužno poštovanje prema austrijskoj vladi.

Foto: LISI NIESNER/REUTERS FILE PHOTO: Demonstrators hold flags and placards as they march to protest against the coronavirus disease (COVID-19) restrictions and the vaccine mandate in Vienna, Austria, December 11, 2021. REUTERS/Lisi Niesner/File Photo Photo: LISI NIESNER/REUTERS

Toj istoj koja je prva uvela najstrože koronamjere u Europi, koja je prva uvela obvezu cijepljenja protiv koronavirusa i potom je ubrzo “zaledila”, a nedavno i posve ukinula i koja i sada među prvima, kao da je pandemija nestala, ukida karantenu za zaražene. A prisjetimo se samo koliko je osoba bilo kažnjeno u protekle dvije i pol godine jer je zaraženi napustili kuću i otišli po kruh i mlijeko u trgovinu ili autom nešto obaviti.

Ali vremena se očito vrlo brzo mijenjaju. To tvrdi i ministar zdravstva Rauch koji svoju odluku opravdava time da je sada situacija posve drukčija jer postoje lijekovi protiv COVID-19 te cijepljenje i docjepljivanje kao zaštita. Veliki su protivnici Rauchove odluke o ukidanju karantene prije svega socijaldemokrati (SPÖ) i mnogi drugi – od bečkog gradonačelnika Michaela Ludwiga, koji je već najavio da neće slijediti sve dijelove navedene odredbe – do njegovih stranačkih kolega i poglavara austrijskih saveznih pokrajina Koruške i Gradišća.

Zemaljski poglavar Koruške Peter Kaiser u vezi s ukidanjem karantene za zaražene koronavirusom rekao je kako je “ovakvo ponašanje više nego diletantsko”. Poruka je to upućena austrijskoj vladajućoj koaliciji “narodnjaka” (ÖVP) i Zelenih, a prije svega “zelenom” ministru zdravstva Rauchu, napominju mediji.