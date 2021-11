Testiranje preporučeno i privatnicima, nakon 3. doze cjepiva nova potvrda

Obvezno testiranje za državne i javne službe počet će sljedeći tjedan – od utorka, 16. studenoga, bez negativnog COVID testa neće se moći ući ni u jednu državnu i javnu instituciju niti u trgovačka društva čiji su osnivači država, gradovi i općine, a to vrijedi za dužnosnike, zaposlenike i stranke koje dolaze u te službe te za sve prateće službe u njihovim prostorima. Ponedjeljak, 15. studenoga, ostavljen je za testiranje, koje će se za zaposlene u školama, ministarstvima, agencijama, Poreznoj upravi, Fini, pošti, carini, policiji itd. provoditi najmanje dvaput tjedno, ovisno o rasporedu koji napravi poslodavac.

Izuzeci studenti, đaci, predškolci

– Sigurnosna mjera obveznog testiranja uvodi se iz epidemioloških razloga kako se funkcioniranje tijela državne uprave i cjelokupnog javnog sektora ne bi dovelo u pitanje, a EU digitalna COVID potvrda je dokaz da je osoba testirana, da je negativna na virus, ili da je preboljela COVID ili je cijepljena. Dužnosnici, službenici i zaposlenici dužni su pokazati COVID potvrdu ili odgovarajući drugi dokaz o cijepljenju, preboljenju ili testiranju na ulazu, osobi koju poslodavac ovlasti. Isto se odnosi na stranke, sve pružatelje usluga u tim prostorima i sve koji tamo dolaze. Oni koji to odbiju, ne mogu ulaziti ni boraviti u tim prostorima – jasan je bio Davor Božinović.

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL 04.11.2021., Osijek - Guzva za testiranje na covid ispred ZZJZ-a.Najveci broj zarazenih covid 19 virusom od pocetka epidemije

Kao i u zdravstvenom i sustavu socijalne skrbi, osobe koje iz opravdanih razloga ne mogu izvaditi COVID potvrdu, mogu predočiti drugu liječničku dokumentaciju o tome da su preboljeli COVID-19. Odluka se primjenjuje i na pripadnike oružanih snaga i zaposlenike zračnih luka. Izuzeci od testiranja su građani koji su se cijepili ili preboljeli COVID, kao i zdravstveni sustav i socijalna skrb jer se za njih primjenjuju posebne odluke, kao i studenti – osim ako fakultet ne odluči drukčije.

Također se obveza testiranja ne odnosi na učenike i djecu u vrtiću, na mlađe od 16, na osobe koje dovode dijete ili učenika u školu, vrtić ili ustanovu za djecu i mlade s posebnim potrebama, osobe u pratnji nemoćne osobe, one koji dolaze po COVID potvrdu, na osobe čija je prisutnost nužna pred pravosudnim i drugim državnim tijelima, na korisnike poštanskih usluga koji moraju preuzeti pošiljku čije nepreuzimanje uzrokuje pravne posljedice, na osobe kod kojih postoje kontraindikacije za cijepljenje, što se dokazuje liječničkom potvrdom.

Testiranje se može obavljati u prostorijama poslodavca ako on može dogovoriti tu uslugu s ovlaštenim laboratorijem. Ako poslodavac to čini, on neće izdavati COVID potvrde nego potvrde koje će vrijediti za ulazak u prostorije poslodavca. Preporuka je i privatnim poslodavcima da uvedu testiranja, iako im to nosi trošak jer troškove testiranja država plaća samo državnim i javnim službama (kao i zdravstvu i socijali otprije). Do danas je izdano 2,799.799 COVID potvrda u Hrvatskoj, a zatražilo ih je 2,297.445 osoba.

– Kod svake promjene vezane za COVID-19 potrebno je zatražiti novu potvrdu. Znači, ako ste se docijepili ili cijepili trećom dozom ili iznova testirali, COVID potvrda neće vam se automatizmom produljiti nego treba zatražiti novu COVID potvrdu – naglasila je Kristina Leko Kuštrak iz AKD-a.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL Zagreb: Provjera valjanosti Covid potvrda o cijepljenju

Nova potvrda nakon docjepljivanja ili preboljenja vrijedi 365 dana. Za kontrolu COVID potvrda koristi se COVID GO aplikacija koja radi u offline modu. Izdavanje COVID potvrda najbrže je putem e-Građani. Oni koji ne koriste sustav e-Građani, fizički mogu preuzeti svoju COVID potvrdu. Dosad je to bilo na svim testnim mjestima i punktovima HZJZ-a i na HZZO-u. Zbog većeg broja potvrda koje će građani sada tražiti, odsad će ih moći dobiti i na 6407 novih testnih mjesta – u ordinacijama obiteljskih liječnika, pedijatara, ginekologa, stomatologa te medicine rada.

Ministar Beroš danas je ponovnim dopisom županijskim domovima zdravlja koji to nisu učinili naložio da organiziraju COVID ambulante. U svakoj od tih ambulanta mora biti prisutan liječnik cijelo radno vrijeme radi potrebe za povećanim testiranjem. Zatražio je da o covid ambulantama obavijeste građane na području na kojem su mjerodavni. Ministar Vili Beroš naveo je kako se testiranjem od 4. listopada utvrdilo 580 osoba pozitivnih na virus SARS-coV-2 a da to nisu znale.

– Testiranje ne limitira ljudska prava i slobode, naprotiv. Možemo pitati naše teško bolesne sugrađane koji leže u bolnicama, da li su u stanju konzumirati svoja ljudska prava i slobode. Nisu – kaže Beroš dodavši da je u tri dana cijepljeno više od 50 tisuća hrvatskih građana.

Za Vukovar poseban okvir

HZJZ-u ostavljena mogućnost propisivanja posebnog epidemiološkog okvira za neki događaj na kojem će biti veći broj ljudi pa će tako biti i za kolonu sjećanja u Vukovaru i Škabrnji sljedeći tjedan.

– Građani su pozvani da obilježe taj dan u svojim gradovima, mjestima i braniteljskim udrugama, a za one koji moraju doći propisan je poseban okvir. On ne sadržava COVID potvrde, ali sve mora biti na otvorenom, s razmakom i maskama. Sve će kontrolirati velik broj COVID redara – kazao je Krunoslav Capak.

Danas je u Hrvatskoj zabilježeno 6449 novozaraženih, a u prvih pet dana tjedna 25.959, 36% više nego proteklog. U EU samo Estonija i Slovenija lošije stoje od Hrvatske po broju oboljelih.

