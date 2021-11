Budući kancelar Scholz već se ponaša kancelarski i najavljuje rat koroni s 2G

Vjerojatni budući njemački kancelar Olaf Scholz odlučio je govoriti u Bundestagu o novom proboju koronavirusa i prije nego što je službeno imenovan, što bi se trebalo dogoditi sredinom prosinca. Jučer je izjavio da treba ohrabriti još građana da se cijepe zbog porasta novozaraženih na rekordnu brojku od 50.196 u posljednja 24 sata.

– Mjere smatram potrebnima čak i ako ih druge zemlje ne uvedu jer situacija nije dobra. Moramo do zime Njemačku učiniti otpornom na virus. Ne smijemo više ugroziti štićenike domova umirovljenika, osoblje koje tamo radi mora se testirati svaki dan – rekao je sadašnji njemački vicekancelar. Založio se da testovi na koronavirus ponovno budu besplatni, nakon što je administracija Angele Merkel tu mjeru ukinula pa sada testiranje u prosjeku stoji 20 eura.

– Dobro je što se sve više uvodi pravilo 2G (cijepljeni i oni koji su preboljeli virus), ali odlučimo li da testovi ponovno budu besplatni to bi omogućilo puno uvođenje pravila 2G i 3G (cijepljeni, preboljeli i testirani) – rekao je i dodao kako će biti jako puno oboljelih među onima koji se nisu cijepili pa zbog toga bolnice trebaju odgađati planirane operacije.

Njemačka je prvi put zabilježila više od 50.000 novozaraženih dnevno. Dovedimo tu brojku u vezu s Hrvatskom koja ima 20 puta manje stanovnika od Njemačke – to je kao da Hrvatska ima 2500 novozaraženih dnevno. A Hrvatska trenutačno ima oko 7000 zaraženih dnevno.

Međutim, nova koalicijska vlada najavila je da neće produljivati zakon o izvanrednom epidemiološkom stanju nakon 25. studenoga što onemogućava donošenje odluka na nacionalnoj razini već se sve prepušta njemačkim saveznim državama. I to je izazvalo kritike odlazeće kancelarke Merkel koja poziva na nastavak zajedništva u borbi s koronavirusom. Pozvala je premijere njemačkih saveznih pokrajina na još jedan sastanak o mjerama na kojem bi bio i kancelar Scholz. Na takvim su se skupovima obično donosile nacionalne mjere. Bit će to nakon rasprave i mogućeg izglasavanja novog zakona o pandemijskim mjerama kojemu je cilj pružiti nacionalni okvir za borbu protiv zaraze, ali ostaviti saveznim državama prostor da samostalno pooštravaju mjere u slučaju proboja zaraze. Kao što je to bilo prije nekoliko dana sa Saskom gdje je uvedeno pravilo 2G nakon što je ta njemačka pokrajina zabilježila najviše novozaraženih u zemlji.

Od ponedjeljka u Berlinu necijepljenima više nije dopušten ulazak u restorane i barove bez terasa, kao i u teretane ili frizerske salone. Negativan test više nije dovoljan.

– Namjera je pružiti saveznim državama usmjerenu paletu mjera. To im daje ovlasti da se bore s visokim brojevima novozaraženih – rekao je Dirk Wiese, zamjenik šefa većinskog kluba SPD-a u Bundestagu. Novi zakon imao bi i mjeru usmjerenu prema necijepljenima.

Jedina je opozicija novim mjerama ponovno krajnje desni AfD čiji zastupnici odbijaju koristiti COVID potvrde ili se testirati kako bi ušli u Bundestag, a šefica frakcija AfD-a u Bundestagu Alice Weidel, koja se nije cijepila, objavila je jučer da se zarazila koronom. AfD ne zabrinjava ni to što je Bavarska zbog korone proglasila izvanredno stanje.