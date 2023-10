Teški lančani sudar u Egiptu: Više vozila se zapalilo, poginule najmanje 32 osobe

U sudaru više vozila na autocesti u Egiptu u subotu su poginule najmanje 32 osobe, objavili su mediji.Još je šezdeset osoba ozlijeđeno u toj teškoj nesreći na pustinjskoj cesti Kairo-Aleksandrija, izvijestio je na internetskoj stranici državni list Al-Ahram.

Istraga je otkrila da je istjecanje ulja iz automobila u prolazu izazvalo sudar velikog broja vozila pri čemu se nekoliko njih zapalilo, navodi se u izvješću. Izgorjelo je šest vozila, uključujući putnički autobus, dodaje se.

A multi-vehicle crash in Egypt’s Beheira governorate kills 28 and wounds 60 others pic.twitter.com/LuTJoFWYmp