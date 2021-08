Talibani pozivaju mnoštvo okupljeno na aerodromu da ode kući: 'Ne želimo povrijediti nikoga'

Talibani su u četvrtak pozvali mnoštvo koje čeka ispred zračne luke u Kabulu u nadi da će pobjeći iz zemlje, da se raziđe i ode kući, rekavši da ne žele povrijediti nikoga. U međuvremenu Sjedinjene Države i ostale zapadne sile nastavljaju s evakuacijom svojih državljana i nekih Afganistanaca, a ostatak zemlje čeka hoće li donedavni državni dan neovisnosti potaknuti još antitalibanskih prosvjeda.

U Kabulu je relativno mirno otkako su talibani preuzeli vlast, ali u zračnoj luci je stanje od tada kaotično. Dvanaest ljudi izgubilo je život na i oko aerodroma od nedjelje. Neki su stradali od metaka, neki u stampedu, kazao je talibanski dužnosnik.

Ljude koji nemaju zakonsko pravo putovati pozvao je da odu kući. "Ne želimo povrijediti nikoga na aerodromu".

Oko 8000 ljudi evakuirano je iz zemlje od nedjelje, rekao je neimenovani zapadni dužnosnik. Američka vojska ima kontrolu nad zračnom lukom, ali talibani patroliraju izvan njegova sigurnosnog perimetra.

People are so desperate to escape the #Taliban that they’re passing babies and kids forward to the gate at #Kabul airport. #kabulairport #AfghanEvac pic.twitter.com/6NSlIffrD1