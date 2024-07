Tajni dobročinitelj svake godine riječkom KBC-u daje 50.000 eura: 'Zazvoni telefon i isti glas postavi već poznato pitanje'

Tajanstveni dobročinitelj svake godine riječkom KBC-u pokloni u prosjeku 50 tisuća eura, a da pritom nitko ne zna tko je on. U KBC-u Rijeka spašeni su životi članova njegove obitelji, pa na ovaj način on sada spašava druge. Svake godine ravnatelju klinike zazvoni telefon, a isti glas ga pita već poznato pitanje - što im je potrebno i za koliko novca, prenosi Danas.hr. "Koliko medicina može ne samo učiniti u ozdravljenju, ali onda i kroz to zdravlje vratiti sreću, vratiti vjeru u život i zapravo vratiti mir i spokoj u obitelji", kaže Alen Ružić, ravnatelj KBC-a Rijeka. Ove godine su kupljeni monitori vitalnih funkcija, vrijedni više od 37 tisuća eura. Ministarstvo zdravstva doprinijelo je s još 232 tisuće eura, te su kupljeni dodatni monitori i najbolja oprema.

"Jedinstvenu opremu koristimo sada na tri važna radilišta koja se bave intenzivnom medicinom. Iskustva su odlična, imamo 25 godina bolji model", kaže David Gobić, pročelnik Zavoda za intenzivno kardiološko liječenje KBC-a Rijeka.

U bolnicu donator redovno šalje novogodišnje čestitke, a pritom ne traži nikakve povlastice. Poznato je samo da je iz Opatije, a osim njegovog vlastitog kruga ljudi i KBC-a, nitko ne zna njegovo ime i prezime.