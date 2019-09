'Svjesni su u HDZ–u da gube Slavoniju, zato su otkazali Škorin koncert'

Koncert otkazan. Miroslav Škoro zbog svoje je predsjedničke kandidature – ostao bez gaže. Naime, Grad Donji Miholjac odustao je od njegova angažmana, a koji je već bio razglašen budući da se koncert trebao održati sljedeće nedjelje.

– Budući da je izvođač Miroslav Škoro putem javnosti najavio kandidaturu za predsjednika Republike Hrvatske na predstojećim predsjedničkim izborima, Grad Donji Miholjac primoran je otkazati ugovoreni koncert, budući da kao jedinica lokalne samouprave ne želi u predsjedničkoj utrci pogodovati niti jednom od kandidata na izborima – poručili su iz Donjeg Miholjca u priopćenju koje su odaslali i na adresu Miroslava Škore.



I na turističkim stranicama Donjeg Miholjca, upravo je Škorin koncert 'mamac' za građane. Slave već danima Dan grada s raznolikim programom – od odbojkaških utakmica, rolijade za klince, orguljaških koncerata, kazališnih predstava, kupu u ribolovu, teniskim turnirima... a na 'grand finalu' proslave trebao je biti sljedeće nedjelje i – kandidat za predsjednika.



Gradonačelnik Goran Aladić je naveo i sljedeće:



– Ne želimo da zbog novonastalih okolnosti koncert predviđen kao manifestacija upućena svim našim građanima i gostima, bude događaji koji građane na bilo koji način dijeli na naš zajednički Dan grada.

U stožeru Miroslava Škore nisu sa simpatijama dočekali ovakav razvoj situacije, te navode kako je koncert dogovoren prije više od tri mjeseca, no priznaju i da je dogovoren – prije nego se znalo da će Škoro na izbore.



– Mislimo kako su u HDZ–u svjesni da gube od nas Slavoniju i da je i zbog toga došlo do otkazivanja te da je na nezavisnog gradonačelnika koji je u koaliciji s HDZ–om izvršen pritisak – oštri su u stožeru Miroslava Škore nakon što su čuli za otkazivanje koncerta te se pitaju:



– Zašto nisu otkazali odmah nakn najave kandidature? Nego tek sad, par dana prije nastupa... Uostalom, izbori još nisu raspisani, kandidacijski postupak nije službeno krenuo, a jednom se predsjedničkom kandidatu i članovima njegovog orkestra oduzima ustavno pravo na rad. Vladajuća kasta koja je privatizirala državu i HDZ ne preza ni od čega kako bi zaustavila one koji joj stanu na put. Neće im uspjeti, jer Miroslav Škoro je slavonsko dijete i njegova ga Slavonija voli...

Poručuju kako će Škoro u Donji Miholjac doći prije izbora – svidjelo se to onima na vlasti ili ne.



Dodajmo kako prije izbora Miroslav Škoro ima zakazano desetak koncerata, neki su humanitarni, a neki komercijalni poput ovog u Donjem Miholjcu.

VIDEO Miroslav Škoro zahvaljuje Mostu na podršci: