Svjedok: 'Nikada nisam čuo da je Glavaš naredio da se netko uhiti ili ubije'

Dražen Pavičić svjedočio je na zagrebačkom Županijskom sudu u nastavku ponovljenog suđenja Branimiru Glavašu optuženom za ratni zločin nad civilima u slučajevima koji su poznati kao Garaža i Selotejp. Glavaš, inače trenutno saborski zastupnik, bio je pravomoćno osuđen i izdržavao je kaznu u BiH, prije no što je Ustavni sud ukinuo tu presudu. Pavičić je da je u kolovozu 1991. doputovao u Osijek kako bi se priključio obrani grada.

- S još dvojicom prijatelja došao sam do osječkog Sekretarijata za narodnu obranu. U to vrijeme je u Osijeku bila katastrofična atmosfera. Čule su se detonacije, pucalo se i bilo je zamračenje. Nakon što se Glavaš vratio s terena, primio nas je u svojem uredu te su se u jednom trenutku začuli pucnjevi, ugasilo se svjetlo, a netko je glasno uzviknuo: ‘Četnici’. Instinktivno sam potrčao na dvorište gdje sam vidio jednog vojnika s puškom koji je kazao da je pucao jer je netko htio pobjeći - svjedočio je Pavičić.

Pojasnio je da je ubrzo stigla i policija, no kako je bilo zamračenje, nisu mogli detaljno vidjeti mrtvog muškaraca.

- Tek sam kasnije doznao ime vojnika koji je pucao, odnosno da je to bio Krunoslav Fehir. Mislio sam i da nije vojnik jer je bio jako mlad. Njegov je otac bio jedan od zapovjednika, dok Krunoslav nikada nije sudjelovao u postrojavanju. Kasnije sam ga sreo u odori HOS-a - ispričao je Pavičić.

Pavičić je kazao i kako je nakon rata slušao neku radijsku emisiju, a dio sadržaja iz te emisije htio je demantirati.

- S tog su me radija kasnije zvali i pitali bi li svoja ratna iskustva ispričao na nekom drugom mjestu. Kazao sam da bih pa su me zvali iz Hrvatskog helsinškog odbora. Umjesto u HHO-u, završio sam na razgovoru kod državnog odvjetnika Bajića koji me je dvaput ispitivao u sjedištu tužiteljstva - kazao je svjedok.

Pitanja za njega imao je i Glavaš.

- Jeste li ikada čuli da sam izdao zapovijed da se netko uhiti, zlostavlja ili ubije? - pitao je Glavaš.

- Ne nikada - odgovorio je svjedok

Svjedočio je Ivica Špiranec koji je kazao da se ne sjeća detalja.

- Čuo se pucanj pa sam istrčao van i u dvorištu vidio mrtvo tijelo. Jedino što znam je da se pričao da je pucao mlađi Fehir - kazao je Špiranec