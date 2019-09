Svećenik (47) iz Slavonije spolno zlostavljao curicu?

Muškarac (47) s područja Slavonije osumnjičen je za spolno zlostavljanje 14-godišnje djevojčice, zbog čega je policija protiv njega podnijela kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu. Kruže priče da je riječ o svećeniku, no iz policije to nisu željeli potvrditi.

Prema informacijama koje smo dobili, nad svećenikom je provedeno kriminalističko istraživanje koje je pokazalo osnovanu sumnju u počinjenje kaznenog djela spolne zlouporaba djeteta mlađeg od petnaest godina. Osumnjičeni je nakon podizanja kaznene prijave pušten da se brani sa slobode.

- Policijski službenici dovršili su kriminalističko istraživanje nad 47- godišnjakom, koji je 4. rujna 2019. godine predan pritvorskom nadzorniku uz kaznenu prijavu nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela Spolna zlouporaba djeteta mlađeg od petnaest godina iz članka 158. stavak 6. Kaznenog zakona počinjenog na štetu ženskog djeteta. Temeljem rješenja nadležnog državnog odvjetništva policijska uprava u cilju zaštite žrtve provodi mjere opreza izrečene osumnjičeniku – izvijestili su iz policije.

Đakovačko-osječka nadbiskupija svećenika je navodno udaljila iz službe do okončanja slučaja, no potvrdu za to još nismo dobili.

Zbog zakonskih odredbi o tajnosti postupka i zaštite privatnosti djece žrtava kaznenih djela policija ne može iznositi druge pojedinosti ovog slučaja

- Ističemo da zbog zakonskih odredbi o tajnosti postupka, zaštite privatnosti djece žrtava kaznenih djela, osobito žrtava kaznenih djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja, a u cilju sprečavanja daljnje viktimizacije žrtve ne možemo iznositi druge pojedinosti slučaja – ističu iz policije.