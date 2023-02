Sve zemlje EU spajaju se željeznicom, osim Hrvatske: Nismo se ni pokušali prijaviti

Gotovo sve zemlje Europske unije, osim Hrvatske i još nekoliko njih, povezat će se željeznicom. Deset pilot-projekata, uz potporu Europske komisije, trebalo bi se realizirati do 2029., a ideja je da se potakne prekogranični prelazak pomoću najučinkovitijeg i ekološki najprihvatljivijeg voznog sredstva, vlaka. Bude li sve kako je i planirano, za nekoliko godina putnici će, primjerice, od Stockholma, preko Malmöa, Kopenhagena, Hamburga i Berlina moći do Leipziga i Praga, iz Milana preko Münchena, Beča i Budimpešte do Transilvanije, odnosno Arada, a iz Londona preko Lillea i Bruxellesa do Amsterdama.