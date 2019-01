'Sve su uništene': Policajci zaplakali kad su stigli na mjesto nesreće

Svima je poznat stereotip kako policajci obožavaju krafne te ih jedu po cijele dane. A policajci iz Lexingtona u Kentuckyju svojom objavom na društvenim mrežima dobro su nasmijali mnoge, ali i izazvali brojne reakcije.

Naime, stigavši na mjesto nesreće u kojoj su uništene sve krafne koje su se nalazile u zapaljenom kamionu objavili su nesvakidašnje fotografije. Pozirali su pored izgorenog kamiona 'tugujući' zbog izgubljenih slastica.

Mnoge kolege iz SAD-a i Velike Britanije uključile su se u njihovu zafrkanciju te su im ubrzo izrazili potporu u 'teškim trenucima'.

'Primite sućut iz Chicaga', 'suosjećamo s vama', 'u ovom trenutku tragedije mislimo na kolege iz Lexingtona' - bile su neke od objava na društvenim mrežama.

In this line of work, some things can't be unseen. 😱🍩😫😪

My thoughts are with @lexkypolice officers in this time of tragedy. 😆🤣