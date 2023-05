Sve skuplja ljetovanja: Jadran ne može konkurirati odmoru u Egiptu, Grčkoj i Turskoj za 500-600 eura

Ljeto se bliži, a zbog poskupljenja na Jadranu mogućnost ljetovanja na Jadranu kod mediteranskih susjeda razmatraju i neki kojima to ne bi padalo na pamet da je ljetovanje na našem moru pristupačnije. Buđenje interesa za ljetni odmor u Grčkoj, Turskoj, Egiptu, Španjolskoj, Italiji, Portugalu..., zadovoljni kako je prodaja počela, potvrđuju i u domaćim agencijama.

- Zanimanje za putovanja u inozemne destinacije krenulo je već prije Uskrsa i interes je znatno veći nego lani, no kako većinu rezervacija ostvarujemo na vrhuncu sezone od lipnja do sredine kolovoza, tek nakon tog razdoblja moći ćemo i sa sigurnošću i na temelju konkretnih podataka reći jesmo li se vratili na brojke prije Covid krize. Prema sadašnjim pokazateljima, vjerujemo da je pred nama izvrsna turistička godina. Inače, od svih mediteranskih destinacija koje Uniline i eTours nude za sezonu 2023. prednjače Egipat, odnosno tamošnje ljetovalište Hurghada, te Grčka, i to ponajviše Kreta, ali traženi su i aranžmani za Španjolsku, Portugal i Italiju - kaže Danijela Matana, voditeljica ured predsjednika uprave Unline Grupe, gdje ove godine ne isključuju ni povratak na broj putnika otprije Covida.

Napominju kako se i na našem Jadranu mogu pronaći povoljni aranžmani, ali našim domaćininima svakako nije lako konkurirati cijeni sedmodnevnog aranžmana avionom za Egipat, na bazi polupansiona od 514 eura. Ili, recimo, sedmodnevnom odmoru (avion, hotel, noćenje s doručkom) za samo 499 eura u Grčkoj. Po istoj cijeni od nepunih petsto sedmodnevni odmor može se trenutno naći i u Turskoj, s tim da se u ovom slučaju radi o all inclusive aranžmanu i ekstra troškovi mogu se smanjiti na minimum. Svi, naravno, neće uspjeti ugrabiti najpovoljnije ponude naših turističkih susjeda, ali u globalu računica pokazuje da za Hrvatsku treba manje novca praktički samo ako se izabere privatni smještaj. Sve više jadranskih hotela ima visoku kategoriju, komfor prati i visoka cijena koju stranci bez problema plaćaju i domaći gost prosječnog džepa tu opciju može prekrižiti. Povrh svega, naša zemlja ima svega stotinjak tisuća kreveta u hotelima (pet-šest puta više u privatnom smještaju) i to u ljetnjim mjesecima, kad se put Mediterana spuštaju deseci milijuna Europljana, nije problem napuniti boljim platišama nego što je, nažalost, većina domaćih ljudi kojima obiteljski budžet za ljetovanje često ne prelazi tisuću eura.

- Da, i mnogima računica na kraju pokaže da za sličnu ili nešto višu cijenu nego bi na Jadranu praktički iznosio samo boravak, dobiju putovanje avionom i doživljaj odmora u novoj destinaciji i drugoj zemlji - reći će Ana Magdić, voditeljica prodaje i marketina u agenciji Palma Travel, gdje također bilježe povećanu potražnja za odmorima izvan Hrvatske, čak i bolju nego lani u ovo vrijeme.

Dakako, ne odlaze na ljetovanje u inozemstvo samo oni koji traže najjeftinije opcije od petstotinjak-šestotinjak eura. Cijena većine prodanih aranžmana za ljetnji odmor kod mediteranskih susjeda, kažu u toj agenciji, ipak se vrti oko tisuću do 1.200 eura. Ima, dakako, i onih koji biraju hotele s pet zvjezdice u kojima za sedmodnevni odmor po osobi trebaju i dvije - tri tiusće eura.

Kako bilo, mnogi su Hrvati usvojili naviku putovanja u inozemstvo, a neki nadoknađuju i pandemijski zastoj. To su 'namirisali' i grčki domaćini, čija se veleposlanica u Hrvatskoj uključuje u promociju svoje zemlje. U ponedjeljak će se priključiti prezentaciji agencije Integral i ljubljanskog Kompasa čartera za Rodos, Kretu, Karpatos, Kefalonija, Kos, Lekfas i Zakintos, s polascima iz Ljubljane, za hrvatske turističke novinare.

- Mediteran se vrlo dobro prodaje, trenutno ima i vrlo atraktivnih cijena, recimo Antalyja za 699 eura, ali toga će, kako vrijeme odmiče, biti sve manje. Komparacije uistinu pokazuju da se kod naše konkurencije može naći povoljnijih aranžmana. Ali, isto tako treba reći da su naši hoteli po kvaliteti uistinu u mediteranskom vrhu, a to ima cijenu - kaže Mislav Veselica, voditelj razvoja u agenciji Integral Putovanja, koja je jedan od partnera u projektu promocije Grčke. - Naši grčki partneri u Hrvatskoj vide veliki potencijal. Kada uspoređuju broj stanovnika kod nas i u Sloveniji, odakle im svakog ljeta stižu puni čarteri, zaključuju da i kod nas ima prostora za rast. Grčka je tražena ove sezone, ali ima i velike kapacitete. samo na Kreti imaju 200.000 turisitčkih ležajeva - zaključuje Veselica.

