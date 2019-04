Svađa zbog plana televizije RAI o pokretanju muškog i ženskog kanala

Prave je kontroverze izazvao prijedlog talijanske državne televizije RAI o tomu da se nova programska shema reorganizira tako da se uvedu programi usmjereni na spolove. Tako bi se “muški” program fokusirao na showove i filmove, dok bi onaj za žene uključivao više emisija o domaćinstvu i kuhanju. Neki političari, kao i feminističke aktivistice, proglasili su ovaj prijedlog seksističkim i nedopustivim.

– To će neizbježno osnažiti predrasude koje stoje iza današnje diskriminacije između muškaraca i žena, što je korijen spolnog nasilja. Takve su predrasude strukturni fenomen društva koje se želi riješiti patrijarhalne dominacije – rekla je Lella Palladino, predsjednica udruge protiv nasilja nad ženama D.i.Re.

– Prijedlog je groteskan i seksistički – dodala je Palladino. S njome se slaže i Salvatore Margiotta, zastupnik oporbene, centrističke Demokratske stranke u Senatu.

– To je neshvatljivo. U vrijeme kada pokušavamo premostiti spolnu diskriminaciju, 2019., postojanje javnog kanala koji bi bio posvećen samo ženama i jednog za muškarce jest ludost. No čini se da je to u skladu sa supkulturom ove vlade - rekao je Margiotta.

Iz RAI-ja pak kažu da se ne radi o segregaciji spolova na televiziji, već o repozicioniranju programa kako bi se bolje zadovoljile ciljne skupine i povećala gledanost. Talijanska unija novinara Usigrai priopćila je da razumije potrebu da se cilja na specifičnu publiku, ali je podjela prema spolu neprihvatljiva te se time riskira otvaranje vrata najgorim stereotipima.

– Kontroverza je suluda. Ima puno kanala kojima se ciljaju skupine na temelju dobi ili spola. Diskriminacija bi bila kada bismo programe nazvali “Muški RAI” i “Ženski RAI”, to bi bilo uvredljivo – navodi britanski Guardian riječi izvora s televizije.

