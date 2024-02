Sutkinja iz Zadra oslobođena optužbe za krađu odjeće: 'Savjest mi je čista'

Sutkinja Trgovačkog suda u Zadru nepravomoćno je oslobođena na splitskom Općinskom sudu optužbe za jedno produljeno kazneno djelo krađe. Teretili su je da je u prodavaonici u trgovačkom centru 17. kolovoza 2022. uzela haljinu od 300 kuna, prsten vrijedan 39 kuna, suknju od 225 kuna te četiri bluze vrijedne nešto manje od 600 kuna. Također, da je 6. rujna uzela sako vrijedan 366 kuna te dva para hlača vrijednih nešto manje od 500 kuna. U oba je slučaja u kabini skinula sigurnosne etikete i zaštitu.

Ukupno je nastala šteta od 2.012 kuna ili 267 eura. Uhvaćena je na izlasku iz trgovine u rujnu, a potom je zbog video nadzora optužena i za prijašnju krađu.

Prvo ročište održano je u rujnu prošle godine, a obrana je iznesena sredinom siječnja ove godine. Sutkinja je pojasnila kako su ona i njezina obitelj oboljeli od COVID-a, a po povratku na posao dobila je složen predmet. Također, njezina je sestra imala problema sa suprugom te joj se javila dok je bila u trgovini. Navela je kako je tada primijetila da će zakasniti otići po supruga i djecu. Otišla je iz trgovine, a djelatnica ju je sustigla. Također, ističe kako nije skinula etikete niti imala namjeru otuđiti te predmete. Također, ustvrdila je da se na snimkama vidi da 17. kolovoza nije bila u doticaju s ukradenim artiklima, navodi Dalmatinski portal.

VEZANI ČLANCI:

"Moja namjera nije bila protupravno postupanje, ali moram naglasiti da ipak osjećam moralnu odgovornost zbog toga što sam išetala iz dućana ne plativši artikle, međutim, to nije bila namjera otuđenja, već isključivo posljedica mog rastresenog stanja zbog briga oko sestre koje su me užasno opteretile. Nakon svega, krenula je medijska hajka na mene, bez bilo kakvog uporišta u stvarnim činjenicama. Ne mogu reći da me sve skupa nije pogodilo. Moj život se promijenio iz temelja, ali savjest mi je čista jer znam što se zapravo dogodilo. Zbog svega sam dobila PTSP. Ne kažem da sam luda, ali ne daj Bože da nešto u trgovini zazvoni, ja se sva stresem", kazala je okrivljena.

Sud je zaključio da nije dokazano da je počinila kazneno djelo koje joj se optužnicom stavlja na teret pa je oslobođena. Naime, uočeno je kako uopće nije imala doticaja s dijelom ukradenim predmeta.

"Priložene snimke video nadzora od 17. kolovoza po mišljenju suda na baš niti jedan način ne pružaju čak niti indicije da bi okrivljenica otuđila bilo koji predmet, kamoli vrstu i količinu predmeta prema popisu ukradene robe", stoji u presudi.

GALERIJA Nekad simbol Splita, od danas prah i pepeo: Pogledajte što je ostalo od hotela Marjan