Sumnja se na teroristički čin? Vozač koji se zaletio u terasu kafića bit će optužen za pokušaj ubojstva

Vozač kombija koji se u petak zaletio u terasu kafića i restorana brze hrane u središtu Bruxellesa, bit će optužen za pokušaj ubojstva, javlja novinska agencija Belga.

Belgijsko državno odvjetništvo u subotu je potvrdilo optužbu, ali je odbilo komentirati identitet muškarca, izvijestila je Belga.

Belgijska policija u petak je u Antwerpenu uhitila muškarca nakon što je pobjegao s mjesta incidenta u kojemu je šest ljudi lakše ozlijeđeno.

UZNEMIRUJUĆE: Trenutak nesreće u Bruxellesu

🚨🇧🇪 #Belgium: CCTV footage of the security incident earlier today. The driver of a van run over people near a bar in central #Brussels, leaving six injured. Belgium raises the terrorist threat level in Brussels to 3. pic.twitter.com/KakH417CRo