Sud odlučuje o optužnici protiv Matije Posavca, župana međimurskog

Dvije godine od njegovog uhićenja i više od godinu dana od podizanja optužnice, Matija Posavec, župan međimurski, mogao bi doznati hoće li optužnica koju je protiv njega podigao USKOK postati pravomoćna. O tome bi danas trebao odlučiti zagrebački Županijski sud. Prošla sjednica optužnog vijeća u svibnju je odgođena jer je dostava poziva za Posavca bila neuredna, dok je na sjednici optužnog vijeća lani u listopadu tražila da se iz spisa izdvoje neki dokazi kao nezakoniti. Sud im je to odbio, a Posavčevu žalbu odbio je i Visoki kazneni sud (VKS).

Posavčevoj obrani bio je sporan prvi iskaz koji je dao USKOK-u nakon uhićenja u rujnu 2021. kada je priznao to za što ga se tereti, e-mejl kojim je tada podnio ostavku na mjesto župana te snimke tajno snimljenih razgovora. Njegova je obrana tvrdila da je riječ o nezakonitom dokazima, no optužno vijeće im nije dalo za pravo, a nakon žalbe ni VKS. Inače, Posavec je tvrdio da je priznanje tijekom prvog ispitivanja u USKOK-u dao pod prisilom te je tvrdio da je njegova ostavka nakon privođenja u USKOK bila rezultat nedopuštenog psihičkog pritiska na njega. Zbog priznanja odmah po privođenju na USKOK i podnošenja ostavke, Posavec ni dana nije proveo u Remetincu već se branio sa slobode. No kasnije se predomislio i oko ostavke i oko priznanja. Što se ostavke tiče, išao je na nove izbore i premoćno pobijedio. A što se priznanja tiče, iznio je novu obranu, u kojoj je tvrdio da nije počinio to za što ga USKOK tereti. I sada u optužnici postaje dva njegova iskaza, odnosno dvije obrane.

USKOK Posavca tereti da je od Josipa Kobala primio 10.000 kuna mita kako bi Kobalu omogućio da i dalje ostaje u Upravnom vijeću županijskih cesta. Osim za primanje mita Posavec se tereti i da je preko Milorada Novkovića zaposlio dvije službenice na nezakonit način. Kako su Posavec i Kobal odmah nakon uhićenja priznali za što se terete bili su pušteni da se brane sa slobode, dok je Novković jedno vrijeme proveo u Remetincu. Kobal je pak priznao da je Posavcu dao 10.000 kuna, no tvrdi da je to bila donacija za stranku a ne mito.

Optužnica je podignuta u svibnju 2022., od njezina podizanja u nekoliko navrata se neslužbeno špekuliralo da bi neki od optuženika možda mogli postići nagodbu s USKOK-om, a ako postane pravomoćna, Posavec će onda s potvrđenom optužnicom za korupciju ući u superizbornu godinu. No s obzirom na to da je nakon uhićenja i ostavke, ponovo premoćno pobijedio na izborima za župana, optužbe za korupciju očito nisu nešto što biračima smeta.

