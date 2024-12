Sud obustavio postupak protiv petorice policajaca zbog proturječnih dokaza

Njih petorica, dvojica policajaca i njihovi šefovi lani su se našli u problemima zbog optužbi da su prvo neopravdano pucali u dilere droge, a zatim to pokušali zataškati. Svi su zbog toga događaja "zaradili" optužnicu USKOK-a. A onda je zagrebački Županijski sud USKOK-u prvo optužnicu vratio na popravni. No ni nakon popravka, po stavu suda, to baš nije bilo to pa je optužno vijeće obustavilo postupak protiv dvojice sisačkih policajaca Igora Klobučara i Igora Podkulabovića te njihovih šefova Igora Pasanca, Marijana Brnade i Nikice Batinovića. Batinović je bio zamjenik načelnika PU sisačko - moslavačke, Brnad je bio voditelj Službe za javni red i mir u spomenutoj PU, a Pasanec voditelj Službe kriminalističke policije u PU sisačko-moslavačkoj. Lani su bili uhićeni te su jedno vrijeme proveli i u Remetincu, no optužno vijeće je sada protiv njih obustavilo postupak jer je zaključilo kako "postoji takvo proturječje između prikupljenih dokaza da bi izricanje osuđujuće presude bilo nemoguće".

USKOK je dvojicu policajaca iz Odjela kriminaliteta droga PU sisačko-moslavačke i trojicu njihovih nadređenih teretio za lažiranje izvještaja o uporabi vatrenog oružja prema automobilu u kojem je bio osumnjičeni krijumčar droge. Prema optužnici, policajci su napisali da ih je krijumčar pokušao pregaziti pa su zato pucali, dok su, kako tvrdi USKOK, zapravo bez upozorenja, nezakonito pucali prema dilerovom automobilu. Događaj se zbio 8. studenoga 2023. u 20.29, bio je okvalificiran kao pokušaj teškog ubojstva, a kaznena prijava bila je podnesena protiv nepoznatog počinitelja. Zbog toga se u priču bilo umiješalo i tužiteljstvo, a posla su imale i interne policijske službe jer se trebalo utvrditi je li uporaba vatrenog oružja bila opravdana. U policiji su smatrali da je, no USKOK, je tvrdio da - nije Prema USKOK-u, kaznena prijava i izvješće o (ne)opravdanoj uporabi vatrenog oružja, bili su neistiniti pa su prvo pokrenuli istragu, a zatim i podigli optužnicu protiv petorice policajaca.

Jedan od dokaza za USKOK je bila snimka s kame na Osnovnoj školi u Mošćenici. Na toj snimci su se vidjeli Klobučar i Podkulabović koji su se službenim vozilom dovezli do Ulice braće Radić gdje su uočili Peugeot 308. Policajci su svoje vozilo zaustavili na sredini kolnika, a dok su oni to radili, vozač Peugeota počeo se kratko kretati naprijed, nazad, želeći okrenuti vozilo prema jugoistoku. Dok je on to radio, s lijeve strane vozila mu je prišao Podkulabović koji je otvorio vrata Peugeota. Vozač ih je zatvorio i nastavio voziti prema naprijed. Podkulabović je u tom trenutku repetirao pištolj, dok Klobučar Peugeotu prilazio s desne strane. Vozač tog automobila ubrzavao je prema naprijed i uskoro ga se više nije vidjelo na snimci. Snimka nije imala zvuka, no policajci su prema vlastitom priznanju ispalili ukupno devet hitaca: tri upozorenja i šest prema vozilu. No za razliku od onoga što se vidjelo na snimci, Klobučar i Podkulabović su tvrdili da je Peugeot krenuo unatrag, udario u njihovo vozilo, nakon čega je Klobučar ispalio tri hica upozorenja, vičući prije toga da će pucati, a zatim tri hica u gume. Tri hica u gume je ispalio i Podkulabović, navodilo se u njihovom opisu događaja, ali i u obranama, nakon uhićenja.

- Sada kada razmislim možda sam malo pretjerao kada sam rekao da smo se Podkulabović i ja bacili u stranu kako bi izbjegli nalet. No nisam mislio da je to problem, jer bi u tom postupku bili ispitani kao svjedoci, pa bi sve to pojasnili - branio se Klobučar.

I on i Podkulabović su negirali krivnju, navevši kako su smatrali da su ugroženi. A nakon što je počeo očevid i kriminalističko istraživanje tog događaja, Pasanec je od načelnika PP Petrinja tražio da provjeri ima li snimka videonadzora zvuk.

- Primio sam tu snimku na svoj mobitel, no na njoj se nije čulo ništa, pa nisam mislio da je dalje treba pregledavati. Pobrisao sam je i nisam izvijestio ŽDO da postoji. Potpisao sam kaznenu prijavu zbog teškog pokušaja ubojstva - branio se Pasanec.

Krivnju su negirali i Brnad i Batinović. Njih su dvojica snimku, kažu, zajedno pogledali, ali ne dio na kojem se pojavljuju policajci. Zanimalo ih je čuje li se pucnjava. A nije se čula, pa su snimku pobrisali. Brnad je kazao i da je uporaba vatrenog oružja bila opravdana.

U izvješću koje su Klobučar i Podkulabović podnijeli nakon tog događaja, bilo je navedeno da su vidjeli dva vozila i tri osobe kako iz jednoga drugo nešto prebacuju. Dovezli su se do tih vozila, legitimirali se kao policajci, a tri nepoznata muškarca su nakon toga utrčali u svoja vozila, pokušali su ih pregaziti, pa se Pokulabović bacio izbjegavajući nalet, Klobučar mu je pokušao pomoći, pa su ovi u vozilima krenuli i na njih, nakon toga su policajci prvo vikali "Stoj pucat ću!", a onda i zapucali....

No lani je postupak protiv njih bio pokrenut jer su djelatnici Službe suzbijanja korupcije i organiziranog kriminaliteta PNUSKOK- zaključili da ugroze za dvojicu policajaca iz zasjede nije bilo.

- Na snimci je evidentno da nikakvih pokušaja naleta na policijske službenike nije bilo, te se oni nisu bacali u stranu spašavajući živote - zaključio je tada PNUSKOK u prijavi.

No sud sada smatra da nema dokaza, a USKOK na odluku obustavi postupka ima pravo žalbe o kojoj će odlučivati Visoki kazneni sud.

