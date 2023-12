Student milijunaš pod optužbama: Izbjegao poreznike rudnikom bitcoina pa ga 'usosili' izvođači radova

Student Jerry Yu živi u stanu na Manhattanu vrijednom osam milijuna dolara, koji je kupio od bivšeg izvršnog direktora General Electrica. Većinski je vlasnik rudnika bitcoina u Teksasu, kupio ga je lani za šest milijuna dolara. Yu je sa samo 23 godine milijunaš, no način na koji se obogatio zanimljiva je priča o tome kako kineski državljani mogu prenijeti svoj novac u SAD, a da ne izazovu pozornost državnih institucija.

Yu je, kako piše The New York Times, student na Sveučilišta New York, nije veliki računalni centar u gradiću Channingu u Teksasu kupio američkim dolarima, nego kriptovalutom koja nudi anonimnost, s transakcijom preusmjerenom preko offshore mjenjačnice, sprječavajući da itko sazna podrijetlo financiranja. Ta tajnovitost omogućuje kineskim ulagačima da izbjegnu američki bankarski sustav i nadzor federalnih regulatora, ali i da zaobiđu kineska ograničenja za izvlačenje novca iz Kine.

Da je koristio klasične valute, banka bi po zakonu bila obvezna prijaviti svaku sumnjivu aktivnost Ministarstvu financija SAD-a. Student milijunaš je tako uspio izbjeći poreznike, no iz anonimnosti je izašao kad se njegova tvrtka BitRush Inc. našla na udaru kritika izvođača radova u Channingu koji tvrde da im Yu nije u cijelosti platio radove! Rudnik kriptovaluta u gradiću s 280 stanovnika izgrađen je na otvorenom polju, a sastoji se od nekoliko desetaka zgrada dizajniranih za držanje 6000 specijaliziranih računala koja 24 sata na dan rudare bitcoine.

Takva investicija na početku je razveselila lokalne građevinske tvrtke, no sreća je kratko trajala. Zaredale su tužbe, a kako to u sudskim sporovima biva, na vidjelo izađu razni dokumenti. U ovom slučaju to su bile transakcije koje se obično ne objavljuju. Kineski investitori preplavili su Sjedinjene Države, trošeći stotine milijuna dolara za izgradnju ili upravljanje kripto rudnicima, nakon što je kineska vlada zabranila takve operacije u Kini 2021. godine, kako navodi NYT. Kineski investitori bitcoine unovčuju u američke dolare na burzama. Neki tvrde da investitori u rudniku u Channingu nisu samo kineski državljani, već i američki građani na visokim političkim i utjecajnim poslovnim položajima.

POVEZANI ČLANCI:

Važnu ulogu ima i offshore mjenjačnica i burza kriptovaluta Binance koja se nije pridržavala američkih bankarskih pravila, zbog čega se našla pod optužbama za pranje novca. Pristala je naposljetku platiti više od 4,3 milijarde dolara kazni. Binance, uz ostalo, nije provjeravao identitet klijenata i prijavljivao sumnjive prijenose novca. Jerry Yu tvrdi da njegova teksaška tvrtka poštuje zakone i propise, uključujući i one o bankarstvu. Optužbe da nije platio izvođačima radova nazvao je neutemeljenima. Tvrdi da su zapravo oni njemu dužni zbog nemara, pa traži 750.000 dolara odštete.

No, Brent Loudder, koji je nadgledao električne i vodoinstalaterske radove na gradilištu, rekao je da su izvođači radova imali problema s naplatom, a novac nisu vidjeli sve dok nisu obustavili radove. U industriji rudarenja bitcoina rašireno je i plaćanje tetherom, jednom od kriptovaluta, kojom se kupovala, na primjer, i oprema za rudarenje, uz izbjegavanje plaćanja poreza. Kriptovalute su u SAD-u i vruća politička tema.

Senatorica Elizabeth Warren tražila je da se izglasa zakon protiv pranja novca u digitalnoj imovini, koji bi ograničio korištenje kriptovaluta u toj državi. Iz organizacije Coin Center odmah je stigao i odgovor – tvrde da je takav zakon izravan napad na tehnološki napredak, ali i na osobnu privatnost i autonomiju pojedinca.

>> VIDEO Studenti blokirali Beograd 'Tko god bude sudjelovao u nasilju, smatrat ćemo da je ubačen sa strane''