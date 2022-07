Stručnjakinja analizira Marićev govor: ‘Jedna stvar je indikativna, bio je jako uzbuđen’

Ministar financija Zdravko Marić danas je javno obznanio zašto je donio odluku da nakon šest godina odlazi iz Vlade. Zamolili smo stoga politologinju i komunikologinju Smiljanu Leinert Novosel da analizira taj njegov istup, što je sve i kako je sve to rekao.



- Marić je uvijek bio cijenjen kao najbolji komunikator među ministrima u Vladi. Prije svega zato što su mu ljudi vjerovali. On je imao izrazito povjerenje ljudi koji su u njemu vidjeli osobu koja zna svoj posao, zna što radi i razumije ljude. To je ključ njegove velike popularnosti. A danas je tijekom tog svog govora ponovno potvrdio da je osoba kojoj se može vjerovati jer je od samog početka govorio ljudski iskreno - kazala je Leinert Novosel te dodala: