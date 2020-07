Stručnjaci upozoravaju: Napravili su uređaj koji u sekundi može otključati auto

Stari uređaji za igrice postali su skupocjene naprave koje vrijede i 20.000 funti, a pomoću kojih kradljivci mogu otključati novije automobile i otvarati prozore, upozorili su stručnjaci.

Kradljivci su dosad pomoću signala dolazili do ključeva koje vlasnici automobila drže u kući i tako otključavali njihova vozila, no sada to više ne moraju činiti. Napravljeni su sofisticirani uređaji koji mogu otključati automobil bez ključa.

Jedan takav uređaj prodaje SOS Auto Keys, tehnološka tvrtka iz Bugarske, a izgleda kao stari Nintendo.

Uređaj se trenutačno prodaje za 20.000 funti, a vjeruje se kako će mu cijena padati kada bude dostupniji, piše Daily Mail.

Iako na uređaju piše kako ga ne bi smio kupiti nitko s 'nezakonitim namjerama', stručnjaci za sigurnost vjeruju kako bi on mogao doći u krive ruke.

Uputstva na YouTubeu pokazuju kako se s tim uređajem lako može otključati noviji automobili Kije, Hyundaija i Mitsubishija.

Uređaj bilježi podatke automobila što vozilo prepoznaje kao ovlašteni ključ. Automobil će se otključati i pokrenuti kao da ste to učinili s originalnim ključem.

U prodaju je pušten u lipnju, a mnogi stručnjaci smatraju kako je na ovaj način tehnologija omogućila lopovima sofisticirane krađe.