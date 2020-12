Stravična nesreća: Mladić poginuo nakon što je auto sletio u kanal, udario u most i prevrnuo se

Noćas, 20. prosinca, oko dva sata iza ponoći, na državnoj cesti D30, na petrinjskom području u mjestu Brest Pokupski, dogodila se prometna nesreća u kojoj je vozač smrtno stradao.

Do nesreće je došlo kada je 21-godišnjak iz Siska, upravljao osobnim vozilom zagrebačkih registracija. On je uslijed neprilagođene brzine, po izlasku iz zavoja izgubio nadzor nad vozilom te prilikom kočenja sletio u odvodni kanal i prednjim dijelom udario u betonski most.

Od siline udarca došlo je do prevrtanja vozila, ispadanja vozača iz vozila i zaustavljanja na središnji dio kolnika. U vremenu od 2 do 5.30 sati za sav promet bila je zatvorena državna cesta D30, a promet se odvijao obilaznim pravcima.