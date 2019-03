Stravičan požar u neboderu: 'Devetnaest vatrogasaca je na gašenju'

Veliki požar zahvatio je neboder od gotovo 20 katova u glavnom gradu Bangladeša, Dhaki, javlja u četvrtak BBC. Na mjesto požara stigli su vatrogasci kojima pomažu pripadnici mornarice i zrakoplovstva. Navodno se u 19-katnoj zgradi nalazi još ljudi koji su zatočeni, a neki svjedoci kažu da su vidjeli kako se ljudi spašavaju skokom s prozora. Lokalni mediji navode da su neki ljudi dozivali upomoć s prozora te da je najmanje njih šestero skočilo iz zapaljene zgrade.

#Breaking Several people seen falling, others trying to climb down ropes, from 19-storied #FRTower in Banani near #Bangladesh capital #Dhaka's diplomatic zone, while trying to escape blaze, after reportedly a restaurant caught #fire Thursday afternoon. Firefighters fighting fire. pic.twitter.com/wumdD9p407