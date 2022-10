velika potražnja

Strah od nestašica, cijena peleta i triput veća nego lani: 'Ljudi plaćaju i više da ne ostanu bez briketa!'

Usporedbe radi, vreća od 15 kilograma njihovih peleta stajala je lani 28 do 30 kn u trgovinama, a danas je za nju potrebno izdvojiti 65 do 67 kuna. Proizvodnja tone briketa ili peleta lani ih je stajala 150 eura, a sada je 300 eura, zbog velikog udjela struje u proizvodnoj cijeni, objasnio je D. Birt. Spačva, inače, proizvede oko 60.000 tona peleta i 10.000 tona briketa godišnje, a od toga na domaće tržište plasira 30 do 35 posto.