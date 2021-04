Strah je neutemeljen, cijepljenje je jedno od najvećih dostignuća 20. stoljeća

Traje manje od pola minute i ne boli nimalo. Danas je započela treća faza cijepljenja građana protiv bolesti COVID-19. U petak je u Dubrovniku cijepljeno oko 500 turističkih djelatnika, Cijepljeni su i zaposlenici Ministarstva unutarnjih poslova te novinari i djelatnici Večernjeg lista. Sedamdeset večernjakovaca primilo je prvu dozu Moderne, a cijepile su ih vješte ruke specijalizantica za medicinu rada Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

– Trebalo nam je dva sata. Mislile smo da će trajati dulje, no bile smo brze – kaže specijalizantica Marina Milaković dodavši kako je cijepljenje proteklo po planu.

Od ponedjeljka u Dalmaciji

Marina i Ana Balorda, specijalizantica medicine rada, već su iskusne u ovom poslu. U siječnju su sudjelovale u cijepljenju interventnih službi koje su pomagale na terenu nakon potresa u Sisačko-moslavačkoj županiji. U ponedjeljak će u Dalmaciju, gdje će nastaviti cijepljenje turističkih djelatnika kako bi Hrvatska bila spremna za sezonu. Zbog zaštite vlastitog ali i zdravlja drugih, savjetuju svim građanima da se cijepe što prije.

– Cijepljenje je jedno od najvećih dostignuća 20. stoljeća i predstavlja najuspješniju primijenjenu javnozdravstvenu metodu. Iznimno je važno u ovoj situaciji jer može smanjiti smrtnost i znatno utjecati na smanjenje broja oboljelih od težih oblika bolesti COVID-19 – iznosi Ana Balorda.

VIDEO Što je najbolje jesti i piti prije cijepljenja protiv Covid-19?

Pomoćnica ravnatelja HZJZ-a dr. Marija Bubaš otkrila nam je kako idući tjedan kreće procjepljivanje opće populacije građana u nešto širem opsegu. – Nastavit ćemo s cijepljenjem turističkih djelatnika, vojske, djelatnika žurnih službi, novinara, zaposlenika ministarstava i onih koji će sudjelovati u provedbi lokalnih izbora u svibnju – navela je dr. Bubaš te dodala da su Hrvatskoj trenutačno na raspolaganju cjepiva Pfizer, Moderna i Astra Zeneca. Početkom svibnja, kaže, stiže još doza, a dolazi i četvrto cjepivo, ono američke tvrtke Johnson&Johnson.

– Izračunali smo da ćemo, ako sve bude teklo po planu, do kraja svibnja procijepiti 55% opće populacije u svim hrvatskim županijama – otkriva pomoćnica ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Ključno je, kaže, da Hrvatska spremna dočeka turističku sezonu. Stoga od idućeg tjedana kreće još masovnije procjepljivanje turističkih djelatnika. U utorak u Poreču, pa u Splitu, Šibeniku te na ostatku obale.

Cijepljeno 594 tisuće građana

Ako ste se prijavili za cijepljenje u tvrtki u kojoj ste zaposleni, navodi dr. Bubaš, nije potrebno prethodno kontaktirati vašeg liječnika opće prakse, već je dovoljno samo doći na cijepljenje. I dr. Bubaš ističe važnost što većeg procjepljivanja opće populacije. Strah od cijepljenja, dodaje, nema utemeljenja u stvarnosti.

– Praksa je pokazala da se puše na hladno. No, za to nema realne podloge. Zbog straha od nepoznatog dio građana lišava se alata za očuvanje vlastitog zdravlja te zdravlja i života drugih oko njih – ističe dr. Šimac te naglašava kako i jedna doza cjepiva štiti od težih oblika bolesti COVID-19. Pokazala je to i američka studija provedena među umirovljenicima u kojoj je zabilježeno smanjenje smrtnosti populacije starije od 70 već nakon primitka prve doze, u odnosu na one koji nisu cijepljeni.

U Hrvatskoj je zaključno s 22. travnja cijepljeno oko 594 tisuće građana, a utrošeno je oko 767 tisuća doza cjepiva. Razina procijepljenosti u Europskoj uniji je oko 24 posto dok je u Hrvatskoj za procijepljenost prvom dozom na oko 17 posto, a četiri posto je onih koji su primili i drugu dozu.