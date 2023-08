Što to ovaj čovjek nosi po Zagrebu: Nasmiješite se za Appleove mape

Ovih dana Zagrepčani mogu vidjeti ljude koji hodaju gradom i nose neobičan ruksak s kamerom na leđima. Naime, radi se o Appleovima kamerama koje snimanju grada za Apple Maps. U Hrvatskoj se trenutno mapira samo Zagreb i njegova okolica što će trajati do 18. kolovoza. Na linku je moguće vidjeti koji dijelovi Zagreba su snimljeni, kao i dio Samobora.

Apple provodi geodetska mjerenja vozilima širom svijeta zbog prikupljanja podataka potrebnih za poboljšanje aplikacije Apple Maps, kao i za pružanja podrške značajki Look Around. No, mjerenja se provode i prijenosnim sustavima u odabranim pješačkim područjima, stoji na njihovoj stranici. Takva mjerenja provode pješaci koji koriste sustav ugrađen u ruksak, a koji služi za prikupljanje podatka koji se mogu koristiti izravno u aplikaciji Apple Maps, kao što je značajka Look Around.

Pješaci za mjerenja koriste i iPad, iPhone ili druge uređaje za prikupljanje podataka koji poboljšavaju karte. Ta mjerenja se u područjima u kojima nije moguća vožnja vozilom. Iz Applea obavještavaju sve koji se zateknu na ulici prilikom snimanja da se će njihova lica biti cenzurirana kao i registarske pločice.

