Što je mentorstvo i kako vam može pomoći u poslovnom svijetu? Podrška na početku karijere može biti ključna

Koliko je ovaj projekt važan potvrđuju i zadovoljne polaznice koje su nova znanja uspješno iskoristile za napredak u poslovanju. Mentorstvo je oblik pomoći koji služi da bi se postojeća znanja, vještine i iskustva mentora (is)koristila te transferirala na mentije kojima svega toga manjka, a sve u svrhu njihova napretka u karijeri. Mentori također nastupaju kao vrsta “uzora”, ali ne treba zanemariti činjenicu da i mentori mogu profitirati od mentorskog odnosa.

PRIJAVITI SE MOŽE SVAKA ZAPOSLENA ŽENA

Prijave kreću krajem siječnja, a početak programa započinje sredinom ožujka i trajati će do sredine rujna. U tom će periodu mentorice i mentijke provoditi mentorski program jedan na jedan, a jednom mjesečno ćemo održavati zajedničke sastanke svih mentorica i mentijki. Prijaviti se može svaka žena koja je u radnom odnosu i koja želi mentorsku podršku- izjavila je urednica časopisa Zaposlena, Ana Gruden, koja je prije šest godina ovaj projekt i pokrenula.

Što ovaj projekt čini toliko uspješnim?

- O uspješnosti ovog projekta dovoljno govori broj zadovoljnih mentorica i mentijki kojima se mentorstvo jako svidjelo. Neke mentorice sudjeluju u ovom projektu od samog početka. Mentorstvo je iznimno važan korak u karijeri jer osim što doprinosi osobama koje su mentorirane, vrijedan je i onima koji mentoriraju, ali i tvrtkama u kojima su sve te osobe zaposlene. Mentor svojim znanjem može napraviti itekako bitnu promjenu u životu mentija. Velika je stvar što se na projekt može prijaviti svaka žena koja radi, a svi znamo koliko je teško pronaći osobu koja ima znanje i iskustvo, ali i vremena da vam se posveti. U ovom je projektu sve dobro strukturirano, prijave su jednostavne, potrebno je samo pokazati da imate želju za stjecanjem novih znanja, te jasnu viziju o tome što je mentorstvo. Žene danas jako dobro znaju koliko je mentorstvo važan poslovni alat i koliko im može pomoći. -

Tko su u ovom ciklusu mentorice?

- U projektu imamo mentorice koje su s nama godinama, pa čak i one koje su u projektu od samog početku na što smo veoma ponosni. Svake godine imamo i neke nove mentorice jer na taj način dajemo projektu novu dinamku. Htjela bih ovdje spomenuti nekoliko njih koje sudjeluju i u obuci mentijki odnosno usmjeravanju njihovih želja ka realnim ciljevima, ali su na raspolaganju i novim mentoricama ako im je pomoć u bilo kojem trenutku potrebna. To su Snježana Bahtijari, Marija Kalinić, Laura Orlić, Synthia Dodig, Marica Dusper. Veselim se svake godine i novim mentoricama koje, kad dođu, vrlo često ostaju s nama više sezona.

Možete li pojasniti kako se odvijaju susreti mentorica i mentijki i gdje se sastaju?

- Naši zajednički sastanci odvijaju se jednom mjesečno za sve mentorice i sve mentijke. Sastajemo se u hotelu Esplanade i na tim sastancima razmjenjeujemo iskustva, ali održavamo i različita predavanja, radionice i sl. Odnosno, bavimo se temama za koje smatramo da će polaznicama ovog programa pomoći da što uspješnije i kvalitetnije odrade mentorski proces. Prije nekoliko godina smo uveli i mogućnost koja se zove “crveni gumb”, što znači da svaka mentijka može zatražiti sastanak sa drugom mentoricom (od one koja joj je dodijeljena) kako bi od nje čula “drugo mišljenje” ili naprosto prokomentirala neku temu.

Što ste primijetili kroz sve prošle cikluse, što ženama često predstavlja glavni kamen spoticanja karijeri?

- Znamo svi koji su problemi u ostvarivanju karijere većine žena, no u ovom projektu ne rješavamo te probleme već je naglasak na potpori i osnaživanju žena koje je uvijek potrebno i dobrodošlo. Žene u poslovnom svijetu danas krasi samopouzdanje i rječitost, svjesne su svojih kvaliteta i imaju jasan stav. Znaju da je danas prilika za napredak puno, no, potrebno je znati koje alate koristiti da bi stigle do cilja. Smatram da ženama potpore nikad nije dovoljno, što je sigurno jedan od najvažnijih razloga zbog kojeg sam i pokrenula ovaj projekt.

Ono što bih ovdje željela još spomenuti je i to da prvi puta ove godine uvodimo i svojevrsni potprojekt za studenice završnih godina studija koje se mogu prijaviti u program. Njima ćemo dodijeliti mentorice regrutirane iz redova bivših mentjki, a koje imaju volju i želju posvetiti se mlađim kolegicama. One su kroz ovaj program puno naučile i lijepo je da ta svoja znanja dijele s drugima. To je i bit mentorstva.

Ovaj projekt izvanredna je prilika za sve žene koje žele unaprijediti svoju poslovnu karijeru, stoga vas sve pozivamo da pratite Večernji list i Zaposlenu tijekom siječnja, putem koih će biti objavljena prijava za ovaj program. Prijaviti se mogu sve žene koje smatraju da im je potrebna mentorica. Uvjet je samo da su radno aktivne. Prijavite se i tako postanite dio ovog projekta te u poslovnu budućnost krenite spremnije nego ikad.