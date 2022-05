detalji sukoba Milanovića i Banožića

Što predsjednik radi kad nije rat? Nakaradna situacija traje od smrti Tuđmana, a mijenjaju zakon zbog nevažnih tehnikalija!

Sukob koji je prije više od pola godine počeo iz prilično "operetnih" razloga, zbog umirovljenja, odnosno nastavka karijere brigadira Elvisa Burčula, do tada zapovjednika Počasno-zaštitne bojne na Pantovčaku, do sada se pretvorilo već u strateški rat u kojemu Hrvatska trpi i međunarodnu štetu jer izgleda kao da zemlja provodi dvije sigurnosno-vojne i vanjske politike. Milanović i Plenković došli su u fazu Usto Zoran Milanović, predsjednik, a ovdje i vrhovni zapovjednik, zaziva promjenu zakona i traži za sebe veće ovlasti. Ministar obrane Mario Banožić odmah je uskočio i ustvrdio kako Vlada Andreja Plenkovića neće Milanoviću ispuniti želje. Naprotiv, i on najavljuje da će Vlada pokrenuti izmjene Zakona o obrani, "s ciljem zaštite hrvatskih vojnika i vojnikinja". Kaže da vojsci treba osigurati mir.