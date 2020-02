Što građani misle o inauguraciji Zorana Milanovića: Jedna stvar posebno im se svidjela.

Pitali smo građane u Osijeku, Čakovcu i Sisku kako im se svidjela inauguracija predsjednika Milanovića. Većina ih je kao pozitivnu stvar navela skromnije izdanje u odnosu na prošle inauguracije.

- Zbog posla nisam stigla gledati cijelu inauguraciju predsjednika Zorana Milanovića, ali iskreno, ne smeta mi što je bila skromnija nego inauguracija Kolinde Grabar-Kitarović. Svejedno mi je, nama građanima to nije ni iz džepa ni u džep - kazala je Romana Rigo Mihajlović, dipl. ing. građevine

- Bilo je baš onako kako treba, bez pompe i velikog troška. Ako sam dobro pratio, Kolinda Grabar-Kitarović je na svoju inauguraciju potrošila 500 tisuća kuna, a Zoran Milanović 100 tisuća. I to je dobro, što nema više te pompozne ceremonije. Jedino imam zamjerku na izvedbu himne, nije mi se svidjela, ali to nije zamjerka Milanoviću, već Josipi Lisac - smatra Slavko Blenih, umirovljenik

Video: Himna RH u izvedbi Josipe Lisac

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Haljina prve dame je bila okej iako ništa posebno. Što se tiče glamura, valjda oni imaju pravo izbora. Ja sam, iskreno, već i zaboravila da su nedavno bili predsjednički izbori. Ne zanima me politika, ne pratim je - navela je Silvija Bojanić, učiteljica

- Nisam gledala inauguraciju, ali sam pročitala vijesti na internetu. Čini mi se sve dobro, govor je bio dobar, smislen, a dojmila me se i prva dama svojim stajlingom. Sve u svemu, dobar početak mandata, a kako će konkretno biti, vidjet ćemo u idućem vremenu - ispričala je Mirjana Hrenar, trgovkinja

- Mislim da je predsjednikov govor bio vrlo dobar. Ide k toleranciji, spušta loptu na zemlju, svidio mi se. Osobno mi je i puno bolja ovakva manja i skromnija inauguracija nego neki šareni cirkus - kazala je Dijana Nenadić, ekonomistica

- Sve je bilo dobro, osim himne. Ne mislim da je Josipa Lisac loša, dapače fenomenalna je umjetnica i pjevačica, no himna joj nije sjela. Dakako, to je moj osobni dojam, možda se nekome i svidjelo. Glede govora, čista petica, staloženo, zrelo. Iznenadio me - smatra Goran Runjaić, poduzetnik

- Jako mi se svidjela cijela inauguracije, a najviše to što je sve bilo skromno. To je bolje nego one velike ceremonije i pompe koje su bile prije. Manje košta, a takve svečanosti na kraju plaćamo svi mi - kazala je Franciska Strbad, umirovljenica.

- Nemam ni jedne primjedbe ili kritike. Svidjela mi se skromnost, i predsjednikova i njegove obitelji, posebno supruge. Lijepa je bila i izvedba hrvatske himne, Josipa Lisac ju je doista odlično otpjevala - rekla je Marija Matić, umirovljenica.

- Bilo je zanimljivo gledati takvu svečanost bez prevelike drame i patetike na koju smo nažalost naviknuli u proteklih pet godina. Govor je bio odmjeren, moderan i nadam se da je zacrtao smjer djelovanja novog predsjednika - istaknuo je Miljenko Hajdarović, prof. povijesti i sociologije.

Video: Inauguracija Zorana Milanovića