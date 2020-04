Stjuard Paulić: Nitko se ne žali, putnici su mirni kao bubice

Zrakoplovi Croatia Airlinesa još povezuju Hrvatsku, odnosno Zagreb s nekoliko europskih gradova, trenutačno su to dnevni letovi za Frankfurt i dva puta tjedno za Bruxelles. Na aerodromima nema vreve ni gužve, a i u avionima je potpuno drugačija atmosfera. Kako sad izgledaju ti rijetki letovi, opisao nam je Igor Paulić, član kabinskog osoblja Croatia Airlinesa. Pualić kaže da sad u najavi bude 50-ak putnika za zrakoplov Dash koji ima kapacitet od 76 sjedala, no na kraju ih na ukrcaj dođe 15-20.

- Putnici su mahom naši ljudi i iz BiH i Sjeverne Makedonije koji se vraćaju doma. Na letovima iz Zagreba su pak u 90% slučajeva stranci, koji se također vraćaju u svoje domovine - govori Paulić i dodaje da kabinsko osoblje ima svu zaštitnu opremu - maske, rukavice, ali i zaštitne naočale koje stavljaju ako netko od putnika ima simptome zaraze. Tu su naravno i sredstva za dezinfekciju. Putnici u zrakoplovu zbog ograničenog prostora ne mogu biti na propisanoj udaljenosti od dva metra, no one kod kojih se prepoznaju neki od simptoma smjeste u stražnji dio. U Airbusevima 319 i 320 za takve je putnike određeno zadnjih 18 sjedala, a u Dashevima zadnjih 14. Kontakt kabinskog osoblja s putnicima je sveden na najmanju moguću mjeru pa tako nema ni servisa jela i pića. Kretanje osoblja po kabini je minimalno, odrađuju samo ono što moraju - sigurnosne procedure.

- Velika većina putnika nosi maske i rukavice, svi sjede u avionu kao bubice, atmosfera je zaglušujuće tiha. Prije bi putnici ponekad prigovorili za neke dijelove naše usluge, zašto sendvič nije veći ili slično, no sad se nitko ne žali ni na što - kaže Paulić. Putnici koji lete u Zagreb dobiju u zrakoplovu epidemiološki obrazac koji popune i u kojem navedu gdje su sjedili, ime i prezime, adresu stanovanja ili gdje će odsjesti. No malo ljudi nosi sa sobom kemijske olovke pa im osoblje Croatia Airlinesa daje svoje koje onda za svaki slučaj bace. Taj obrazac može se s web-stranice isprintati i doma i ispuniti.

- Atmosfera na aerodromima je pomalo sablasna. Sve je mirno. Čak je 80% svjetske flote zrakoplova prizemljeno pa i na zračnim koridorima nema gužve. Nisam sad zbog posla pod dodatnim stresom. Drugi ljudi poput zdravstvenih djelatnika ili policije ipak su pod većim rizikom. Sretan sam što još uvijek idem na posao i da stvari barem još donekle funkcioniraju - ističe Paulić i dodaje da se zrakoplovi dnevno dezinficiraju i da su sad čišći nego ikad prije. Zbog koronavirusa Paulić je zrakoplovom Croatia Airlinesa letio i u Afganistan po hrvatske vojnike koji su se vraćali iz misije NATO-a.

- Dečki su nam bili jako zahvalni, to je bio poseban let i prvi put da je Croatia Airlines letio u Afganistan - kaže Paulić. Let iz Zagreba do vojne baze u Afganistanu trajao je šest sati, a s hrvatskim vojnicima u zrakoplov su se ukrcali i njihovi kolege iz Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Albanije. I svi su oni bili oduševljeni, veli naš sugovornik, što je po njih stigao zrakoplov hrvatske nacionalne aviokompanije.

VIDEO Zrakoplov Croatia Airlinesa poletio iz Zagreba po pripadnike 11. HRVCON-a u Afganistan