Stiže nam novo nevrijeme, u dijelu zemlje upaljen narančasti meteoalarm: Očekuju se kiša, grmljavina...

U cijeloj Hrvatskoj ovog će petka biti upaljen meteoalarm Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), tijekom produženog vikenda kojeg su brojni iskoristili za odmor ili pak putovanje. Iako je ranije na snazi bio žuti meteoalarm, DHMZ je ipak podigao stupanj upozorenja, a najgori se uvjeti očekuju na Kvarneru, u Istri, gorju te duž Velebitskog kanala pa je za ta područja upaljeno narančasto upozorenje.

Vrijeme će se na tim područjima smatrati opasnim, i to zbog obilne kiše i grmljavinskog nevremena s vjerojatnosti grmljavine višom od 70 posto. No, grmljavinsko nevrijeme uz nešto manju opasnost očekuje i u ostatku Hrvatske, izuzev srednje i južne Dalmacije gdje se očekuje vjetar s udarima do 75 km/h.

''Umjereno, prijepodne i pretežno oblačno. Povremeno će padati kiša, a lokalno će biti i jače izraženih pljuskova s grmljavinom te obilne oborine. Moguće je i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren južni i jugoistočni. Na Jadranu jako jugo. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 17, na moru između 16 i 20, a najviša dnevna uglavnom od 20 do 25 °C'', najavljuje DHMZ.

Što se tiče ovog četvrtka, porast naoblake očekuje se u drugom dijelu dana, a mjestimično će kiše biti većinom na zapadu zemlje i u unutrašnjosti Dalmacije, no grmljavinsko nevrijeme nije isključeno ni u drugim dijelovima zemlje. ''U noći na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru bit će obilne oborine. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na moru umjereno jugo. Najviša dnevna temperatura zraka od 21 do 26 °C'' prognozira DHMZ, dok će najstabilnije biti u subotu.

- Jugo će obilježiti i nastavak nekima produljenog vikenda, pri čemu će u petak prolazno biti i jako. I dalje nema stabilizacije - najčešća kiša u petak, pa i u obliku pljuskova s grmljavinom, lokalno i intenzivnijima te obilnijima, a u subotu u većini krajeva - bez oborine. I na kopnu subota najstabilniji dan, a u nedjelju pljuskovi su vjerojatniji u gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Dalmacije. Petak pak vrlo promjenjiv, povremeno će padati kiša, lokalno i u obliku izraženih i obilnih pljuskova uz grmljavinu - najavila je ranije meteorologinja Petra Mikuš Jurković za HRT.

