Stanovnike Visočana muči misterij s vodom. Načelnik zvao i policiju

Stanovnici mjesta Visočan u općini Poličnik u Zadarskoj županiji suočeni su s neočekivanim misterijem vezanim oko vode. U utorak je cijelo selo bilo bez vode, a u srijedu su je neki pak dobili. Zbog nemile situacije načelnik Općine pozvao je čak i policiju.

Na najvišem dijelu Visočana stanovnici nemaju vodu gotovo dvadeset dana, a ovise o gusternama koje unatoč velikoj suši još nisu presušile.

- Žalosno. Pa da oni jave da neće biti vode pa da ljudi uzmu malo, nego ništa nitko. Dovezli su cisternu, stavili usred sela, znači sad iz ovog Varoša do tamo po kantu vode treba ići 2 kilometra, kaže mještanin Nikola Kevrić za HRT.

Nekoliko koji kilometar dalje, mještani su za dobro jutro dobili iznenađenje - vodu.

- Prvo sam upalila mašinu za robu prati i otuširala se, rekla je mještanka Sandra

U ovom trenutku nije poznato zašto je dio Visočana iznenada dobio vodu, a drugi ne. To ne zna ni načelnik Općine Poličnik Davor Lončar.

- Ušao u šaht, otvorio ventil do kraja koji je bio zatvoren, zvao policiju i prijavio sve to policiji i zvao u Vodovodu i obavijestio vodovod da sam ja to napravio, objasnio je.

Općina i Vodovod trenutačno rade na spajanju Poličnika i Visočana u prsten kako bi se ovakve situacije u budućnosti izbjegle.

- Ja se duboko nadam, valjda će Bog pomoći da ovo riješimo trajno, kaže.

