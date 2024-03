Stanovnici Zagore bijesni na HEP zbog nedovršenih radova: 'Bogu smo iza nogu, ljudi nemaju kako doći do nas'

Mještani naselja Gizdavac, u sastavu općine Muć, nezadovoljni su zbog nedovršenih radova na cesti, a koji su, kazuju, započeli početkom prošle godine. Radovi na kanalu, koji su završeni tijekom ljeta, ostavili su cestu u lošem stanju, s rupama i neravninama koje otežavaju promet. Mještani su istaknuli nedostatak reakcije nadležnih institucija, posebno Hrvatske elektroprivrede (HEP), koja je bila odgovorna za radove. Unatoč brojnim pozivima i upozorenjima, situacija na cesti, kazuju, nije se poboljšala.

"Ovo je sramota! Lani su počeli kopat kanal, početkon godine, pa u lito završili s radovima, malo nalili betona. Sad već više od po godine vozimo po razrovanoj cesti, di ti je livo kolo na asfaltu, a desno u rupi, nisko... Prati nivo dojučerašnjeg kanala. Pa da ovih šest-sedan miseci nisu mogli asfaltirat cestu, oko šesto metara, da i mi imamo normalni pristup do kuća", kazuju mještani Nikola Melvan i Nikola Kuvek, s kojima je Slobodna Dalmacija razgovarala na prilazu s državne ceste Klis - Muć - Drniš u mjesto Gizdavac.

Mještani su javno prozvali HEP, u čije ime su radovi počeli, ali ni nakon gotovo godinu dana nisu završeni. Zvali su inženjere, izvođače radova, kao i općinskog načelnika Filipa Stupala, no nisu dobili reakciju nadležnih. "Svi zaborave Gizdavac kada triba ulagat, nemamo mrtvačnicu, društveni dom se raspada, krov mu prokišnjava, smeća svugdi, samo rastu ilegalni deponiji, nemamo ni mjesni odbor... Bogu smo iza nogu, a kako i nećemo bit kad je do nas teško ljudima doć! Pogledajte cestu! Sami smo doprinosima krpali rupe na cesti, na onon pravcu gori, di se ide prema zaseocima", govori elektrotehničar Nikola Kuvek, 84-godišnjak koji nakon odlaska u mirovinu, a to je već više od dva desetljeća, živi u Gizdavcu.

Nikola Melvan je 65-godišnji inženjer telekomunikacija koji živi u Splitu, ali zbog brige oko 90-godišnje majke svaki dan je u selu. "Nemamo se kome obratit za pomoć, u općinskoj upravi se prave gluvi, nemamo ni glavara ni mjesnog odbora, a glavno da nan po danu gori javna rasvjeta niz ulice. Svjesni smo da nema potribe za dičjin vrtićen, jer dice odavno ovdi nema. Nemaju se familije ni zašto vraćat u selo, nema dućana, nema gostione, ma nema ničega! Al nan bar omogućite da dođemo do svojih kuća normalnin puten, bez previše grba i rupa. Jel tražimo previše ako u 21. stoljeću oćemo imat asfaltirane ceste", kazuje mještanin Nikola, ogorčen svim stvarima koji zagorčavaju normalnu svakodnevnicu u mjestu u srcu Zagore sa šest zaselaka.

VEZANI ČLANCI:

Na ulazu u Gizdavac s državne prometnice odmah pri sketanju prijeti rupa. - I električni kabeli! Vidi rupe, samo se čeka ko će upast u nju i stradat. Kad su počeli kopat lani u prvon i drugon misecu bili su i znakovi, zabrana prolaza kamionima, upozorenja za dopuštenu brzinu i opreznu vožnju. Danas nema ni znaka niti ograđene rupe. Ma jel to normalno? - pitaju se Kuvek i Melvan.

Bijesni su, kazuju dalje, zbog iskopanog kanala dugog oko 600 metara, gdje su HEP-ovci, odnosno njihovi kooperanti u trupu ceste, s desne strane, kopali udubljenje za postavljanje kabela za dijelove mjesta s istočne strane ceste Klis - Muć, a to su Miline, Botići i Maraši. Nakon iskopavanja terena i postavljanja kabela te zatrpavanja jalovinom i "zalivanja" rupe betonom debljine dva-tri centimetra, sve je drugo, govore, ostalo isto. Beton se tijekom ovih šest-sedam mjeseci od okončanja radova ulegnuo. "Više i ne znamo ko je za šta odgovoran, osim da smo sve sami uredili. A poreze i druge namete redovno plaćamo. Vodovod, pa posli i telefon smo doveli i napravili samodoprinosima. Sada sami krpamo rupe po cesti. Evo, na pravcu prema Melvanima, skupili smo se svi iz mista i betonirali cestu", bijesni su mještani, kojih je u Gizdavcu stotinjak.

HEP, s druge strane, za Slobodnu Dalmaciju navodi da će spomenuta dionica ceste tijekom naredna dva tjedna biti pripremljena za asfaltiranje te asfaltirana. Radovi su, ističu, dio sanacije naponskih i energetskih prilika na području Milina, Botića i Maraša, koji su još uvijek u tijeku. Do sada je oko 50 posto zahvata izvršeno, a nastavak radova očekuje se uskoro. Također, dotaknuli su se i prometnih znakova na početku i kraju kanala, za koje tvrde da su više puta ukradeni, dok je tvrtka zadužena za privremenu regulaciju prometa, navode dalje, dobila nalog za žurnu obnovu prometne signalizacije.

VIDEO Bageri ponovno na Jadranskom mostu: Kreće nova runda važnih radova