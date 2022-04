Ovo je prva fotografija potonulog ruskog ratnog broda?

Društvenim mrežama proširila se fotografija koja navodno prikazuje potonuli ruski ratni brod "Moskva". Na fotografiji se može vidjeti kako je brod oštećen te kako se iz njegova stražnjeg dijela širi gusti crni dim.

Doktorand odsjeka za ratne studije na King's Collegeu u Londonu Rob Lee komentirao je na svom Twitter profilu fotografiju te ustvrdio kako bi ona trebala biti autentična.

- Izgleda kao legitimna fotografija Moskve nakon što su ga udarile ukrajinske protubrodske rakete Neptun - naveo je.

Looks like a legit photo of the Moskva after it was struck by Ukrainian Neptun anti-ship missiles. https://t.co/oVYDySpcd8