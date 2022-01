Stanoja sedam godina svira na ulici, sada su mu ukrali harmoniku

Uličnom sviraču Stanoji Jovanoviću iz Slavonskog Broda ukrali su harmoniku. Stanoja ju je ostavio na parkiralištu, ušao u automobil i odvezao se kući. Kada se kasnije vratio na parkiralište, instrumenta više nije bilo.

Uveseljava prolaznike

Samouki harmonikaš svojom glazbom već sedam godina uveseljava prolaznike na središnjem slavonskobrodskom trgu Korzu i gradskoj tržnici, a oni ga rado nagrade pokojom kunom. Sada svira na posuđenom glazbalu.

- Sam sam si kriv jer sam zaboravio harmoniku, ali mislim da je svejedno nisu trebali uzeti jer svi znaju da je to moja harmonika. Ne znam kako ću doći do nove. Uspijem li skupiti nešto novca, kupit ću si bilo kakvu - kaže Stanoja.

Svira otkad zna za sebe. Glazba zauzima velik dio njegova života. Voli svoj grad Slavonski Brod u kojem je rođen i ljude koji u njemu žive.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL Slavonski Brod: Ulicni svirac pjesmom i svirkom na harmonici uveseljava prolaznike. 04.02.2019., Slavonski Brod - Poznati brodski ulicni svirac, samouki glazbenik Stanoje Jovanovic, pjesmom i svirkom na harmoniki uveseljava prolaznike.rPhoto: Ivica Galovic/PIXSELL

Iako od nje živi, svirka je za Stanoju više od kruha. To je njegov stil života i lijek koji blagotvorno utječe na njegovo zdravlje. Oko uličnog se svirača često okupe prolaznici privučeni svirkom. Nerijetko i zapjevaju zajedno s njim. Svojom svirkom i pjesmom razgali i stare i mlade.

- Ponekad me netko pozove na kakvu zabavu ili feštu, uvijek se rado odazovem. Nezaposlen sam i svaka kuna mi dobro dođe - ističe Stanoja.

Na repertoaru mu je gotovo sve, od sevdalinki do rock and rolla. Zamolite li ga, rado će vam odsvirati Šabana Šaulića i Halida Bešlića, Azru, Bijelo dugme, Zdravka Čolića, Đorđa Balaševića, Elvisa Presleya ili pak Medu Brundu i Ringe ringe raja za najmlađe. Zanimljivo je slušati pjesme koje su tako rado slušale i još slušaju i starije i mlađe generacije Brođana, ali na harmonici. Kada mu publika na ulici zaplješće, za Stanoju je to kao da nastupa u Lisinskom.

- Danas je teško baviti se glazbom i biti glazbenik uopće. Ljudi nemaju novca. Nekada sam znao dobivati po dvadesetak i više kuna napojnice, ali danas je kriza, pa ljudi udijele onoliko koliko mogu. Međutim, ja sam i time zadovoljan jer sviram prvenstveno iz ljubavi - ističe brodski ulični svirač.

Nek' je on živ i zdrav

Harmonika za Stanoju ima sentimentalnu vrijednost, podsjeća ga na oca i pokojnu majku. Bez obzira na cijenu, ona je za njega neprocjenjiva. Zato je nedavno javno zamolio onoga tko ju je pronašao i odnio da mu se javi i da mu je vrati. No, kako se sve dogodilo prije više od dva tjedna, više se i ne nada previše da će se to doista i dogoditi. Na pitanje ima li kakvu poruku za onoga tko je odnio njegovo glazbalo, kratko odgovara:

- Nek' je on živ i zdrav - poručio je nalazniku.

